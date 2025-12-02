QIP से 250 करोड़ और FCCB से 15 मिलियन डॉलर जुटाने की मंजूरी! इस पेनी स्टॉक में हलचल
कंपनी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने एक्सचेंज फाइलिंग में दो बड़ी जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि 1 दिसंबर को हुई असाधारण आम बैठक (EGM) में दो बड़े फैसले लिए गए।
एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स (MIC Electronics) का शेयर आज लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। स्टॉक आज सुबह 11:21 बजे तक 1.64% या 0.79 रुपये गिरकर 47.39 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.12% या 0.54 रुपये टूटकर 47.51 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
1. कंपनी ने यह प्रस्ताव रखा है कि वह क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए योग्य संस्थागत निवेशकों को सिक्योरिटीज जारी कर 250 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाएगी। यह फंड एक या अधिक चरणों में जुटाया जा सकता है।
2. इसके अलावा, कंपनी ने फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (FCCBs) जारी करके 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की राशि निजी प्लेसमेंट के आधार पर जुटाने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है। यह पैसे भी एक या अधिक चरणों में उठाई जा सकती है।
हाल ही में रेलवे से मिला है बड़ा ऑर्डर
कंपनी ने बताया कि उसे विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन से ANV और YLM रेलवे स्टेशनों पर IP-आधारित इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने के लिए एक Letter of Acceptance (LoA) मिला है।
यह ऑर्डर कुल ₹1,49,88,884.77 रुपये का है और इसे विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन, जो भारतीय रेल का हिस्सा है, ने जारी किया है।
इस ऑर्डर के तहत कंपनी डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करेगी। कंपनी ने बताया कि यह पूरा प्रोजेक्ट समझौता होने की तारीख से 12 महीने के अंदर पूरा करना होगा।
MIC Electronics Q2 FY26 Results
कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।
सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।