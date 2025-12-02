6 बड़े फैसले: इस आईटी कंपनी का एग्री-टेक और हेल्थ-टेक में जबरदस्त विस्तार, शेयरों में उछाल

आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक सुबह 10:24 बजे तक बीएसई पर 1.56% या 0.18 रुपये चढ़कर 11.73 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.69% या 0.08 या 11.75 रुपये चढ़कर 11.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी का मार्केट कैप 357.27 करोड़ रुपये का है। आज स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा सोमवार को बाजार बंद होने के बाद दी गई एक जानकारी के बाद आई।

दरअसल कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 1 दिसंबर 2025 को हुई जिसमें बोर्ड मेंबर्स ने एक साथ 6 बड़े फैसले लिए। इनमें:

1. एग्री-टेक डिवीजन (प्रोजेक्ट AVIO) के स्ट्रैटजिक प्लान की मंजूरी

बोर्ड ने एग्री-टेक बिजनेस में कदम रखने का फैसला किया और ‘प्रोजेक्ट AVIO यूनिफाइड रूरल प्लेटफॉर्म’ को मंजूरी दी। यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक, वित्तीय सेवाओं, कृषि से जुड़ी सेवाओं, ग्रामीण व्यापार और जलवायु आधारित समाधान को एक साथ जोड़ेगा।

इसके तहत किसान को बीज-खाद जैसे इनपुट, डिजिटल सलाह, फाइनेंस, कार्बन सेवाएं, बाजार जोड़, और सप्लाई चेन सपोर्ट चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे।

2. नई लॉन्ग टर्म विजन और मिशन को मंजूरी

कंपनी ने कृषि, जलवायु, ग्रामीण व्यापार और डिजिटल हेल्थ पर केंद्रित अपना नया विजन-मिशन पास किया।

कंपनी का टारगेट है कि किसानों का डिजिटल सशक्तिकरण, देशभर में स्मार्ट एग्री स्टोर्स की स्थापना और एक एकीकृत प्लेटफऑर्म तैयार करना जो कृषि, जलवायु, हेल्थ-टेक और ग्रामीण कॉमर्स को जोड़ सके।

3. बोर्ड मेंबर्स ने 3 साल की विकास योजना की दी मंजूरी

कंपनी ने बताया की अगले तीन साल में कंपनी का लक्ष्य है:

2 करोड़ किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ना

ग्रामीण भारत में 1,000 तक स्मार्ट एग्री स्टोर खोलना

ग्रामीण व्यापार और एग्री-वैल्यू चेन में 1 बिलियन डॉलर (USD) का GMV हासिल करना

4. रणनीतिक साझेदारियां, निवेश और संभावित अधिग्रहण की मंजूरी

बोर्ड ने एग्री-टेक प्लेटफॉर्म, ग्रामीण AI सॉल्यूशन, सप्लाई-चेन डिजिटाइजेशन, और ग्रामीण मार्केटप्लेस जैसी कंपनियों में साझेदारी, निवेश और संभावित अधिग्रहण के लिए अनुमति दी।

इसके साथ ही वेयरहाउसिंग, इनपुट-आउटपुट एग्रीगेशन और ग्रामीण व्यापार के लिए तकनीकी समाधान देने वाली कंपनियों पर भी विचार किया जाएगा। मैनेजमेंट को ड्यू डिलीजेंस और बातचीत आगे बढ़ाने की छूट दी गई है।

5. हेल्थ-टेक डिवीजन में रणनीतिक विस्तार

कंपनी स्वास्थ्य-तकनीक व्यवसाय में भी विस्तार करेगी, जिसे एक अलग सब्सिडियरी कंपनी के रूप में संचालित किया जाएगा।

6. मल्टी-वर्टिकल स्ट्रैटेजिक स्ट्रक्चर को मंजूरी

कंपनी अब दो उच्च-विकास वाले क्षेत्रों के माध्यम से अपना संचालन बढ़ाएगी। इनमें: