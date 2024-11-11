Coforge shares: इस आईटी कंपनी ने करा दी मौज, रॉकेट बन गया स्टॉक

आज व्यापक बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच कोफोर्ज लिमिटेड के शेयरों ने शुरुआती सौदों में अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। बीएसई पर कोफोर्ज के शेयर 7953.85 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले आज 1.10% बढ़कर 8,042 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए। आईटी शेयर ने एक साल में 56% की बढ़त हासिल की है और इस साल की शुरुआत से 29.48% की बढ़त दर्ज की है।

कोफोर्ज का स्टॉक 5-दिवसीय, 10-दिवसीय, 20-दिवसीय, 30-दिवसीय, 50-दिवसीय, 100-दिवसीय, 150-दिवसीय और 200-दिवसीय चलती औसत से अधिक पर कारोबार कर रहा है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि कोफोर्ज ने सिग्निति अधिग्रहण के संबंध में किए गए वादों को पूरी तरह से पूरा किया है।

नुवामा इक्विटीज ने कहा, "हम हमेशा अपनी बात पर अड़े रहे और स्टॉक पर सकारात्मक बने रहे। अब हम FY25E/26E EPS को +0.1%/+6.1% (असाधारण नुकसान के कारण FY25 कम) तक अपग्रेड कर रहे हैं। हम बेहतर ग्रोथ विजिबिलिटी पर टारगेट वैल्यूएशन को 35x सितंबर-26 PE (32x से) तक अपग्रेड कर रहे हैं।"

ब्रोकरेज फर्म ने अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है। इसने कोफोर्ज के शेयर का लक्ष्य मूल्य 7,500 रुपये से बढ़ाकर 8,650 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

मोतीलाल ओसवाल कोफोर्ज मूल्यांकन

मोतीलाल ओसवाल ने कोफोर्ज का मूल्यांकन सितंबर 2026 ई ईपीएस के 40 गुना से पहले के 38 गुना के मुकाबले 40 गुना किया है और सिग्निति व्यवसाय का मूल्यांकन सितंबर 2026 ई ईपीएस के 25 गुना पर किया है। इसने कोफोर्ज स्टॉक पर 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी और लक्ष्य मूल्य को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया।

एन्टीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा कि कोफोर्ज ने तिमाही के दौरान मजबूत जैविक राजस्व वृद्धि की सूचना दी है, तथा आगामी तिमाहियों के लिए मजबूत विकास परिदृश्य की टिप्पणी की है।

"हम मजबूत दृष्टिकोण और प्रदर्शन के बाद वित्त वर्ष 26/27 के लिए अपने ईपीएस पूर्वानुमान को 4%/6% तक बढ़ाते हैं। हमें उम्मीद है कि कोफोर्ज की वृद्धि निकट से मध्यम अवधि में मजबूत रहेगी और वित्त वर्ष 25/26/27 के लिए ऑर्गेनिक सीसी शर्तों में 12%/15%/15% का पूर्वानुमान है। हम वित्त वर्ष 27 ईपीएस पर कंपनी का मूल्यांकन 33x पीई पर जारी रखते हैं; हमारा वैल्यूएशन मल्टीपल परसिस्टेंट से 10% छूट पर है," एंटीक ब्रोकिंग ने कहा।

इसने 'खरीदें' की सलाह बरकरार रखी तथा कोफोर्ज के शेयर का लक्ष्य मूल्य 7,375 रुपये से बढ़ाकर 8,400 रुपये कर दिया।

शेयरखान ने इसका लक्ष्य 8,480 रुपये रखा है।

वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में आईटी फर्म ने शुद्ध लाभ में 17% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने दूसरी तिमाही में 212 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि एक साल पहले यह 181 करोड़ रुपये था। परिचालन से राजस्व एक साल पहले के 2,276 करोड़ रुपये से 34% बढ़कर 3,062 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी के बोर्ड ने 11 अक्टूबर को रिकॉर्ड तिथि मानते हुए 19 रुपए प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश मंजूर किया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

