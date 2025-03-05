Coforge Share Price: 11% चढ़ गया दिग्गज आईटी स्टॉक! इस तेजी की वजह क्या है?

Coforge Share Price: आईटी स्टॉक Coforge Ltd के शेयर में आज बंपर तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:12 बजे तक शेयर आज करीब 11% चढ़कर ट्रेड कर रहा था। शेयर में इस तेजी के पीछे दो कारण है। पहला- कंपनी ने दो अधिग्रहण की घोषणा की है और दूसरा कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट करने का ऐलान किया है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

Coforge Acquisition

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी Coforge Inc के जरिए Rythmos Inc. का अधिग्रहण करेगी। कंपनी ने बताया कि Rythmos Inc. और उसके स्टॉकहोल्डर्स के साथ स्टॉक खरीद समझौते में एंट्री करने के लिए सहमत हो गई है।

इसके अलावा कंपनी ने एक और अधिग्रहण की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि वो अपने सब्सिडियरी कंपनी Coforge Technologies Australia Pty Ltd के जरिए TMLabs Pty Ltd का अधिग्रहण करेगी।

Coforge Stock Split

कंपनी ने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।

Coforge Stock Split Record Date

कंपनी ने हालांकि अभी तक स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

Coforge Share Price

सुबह 11:12 बजे तक बीएसई पर शेयर 10.82% या 779.45 रुपये की तेजी के साथ 7983.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 10.57% या 762.60 रुपये चढ़कर 7,975 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Coforge Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 6 प्रतिशत से अधिक, और पिछले 3 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 21 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 70 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 336 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।