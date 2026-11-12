डिफेंस सेक्टर के दिग्गज शेयर HAL पर ब्रोकरेज CLSA बुलिश! 'Accumulate' रेटिंग के साथ दिया इतना टारगेट

HAL Share Price Target: देश की डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय वायुसेना की बढ़ती जरूरतों और सरकार के मेक इन इंडिया अभियान से कंपनी को आने वाले वर्षों में बड़े मौके मिल सकते हैं। इसी बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने HAL के शेयर को लेकर नया अनुमान जारी किया है। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज को कंपनी में आगे कौन-कौन से बड़े मौके नजर आ रहे हैं।

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CLSA ने HAL का टारगेट प्राइस बढ़ाया

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA के एनालिस्ट भरत पारेख ने HAL के शेयर पर 'Accumulate' रेटिंग दी है। इसका मतलब है कि निवेशक धीरे-धीरे इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस पहले के 5,481 रुपये से बढ़ाकर 5,625 रुपये कर दिया है। CLSA का मानना है कि डिफेंस सेक्टर में मजबूत स्थिति होने के बावजूद HAL सबसे सस्ता प्योर-प्ले डिफेंस स्टॉक है।

वायुसेना को चाहिए 42 स्क्वाड्रन

31 अक्टूबर को एयर चीफ मार्शल (ACM) का पद संभालने वाले आशुतोष दीक्षित मेक इन इंडिया के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को मौजूदा 29 स्क्वाड्रन से बढ़ाकर तय 42 स्क्वाड्रन तक पहुंचाने को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। इसके लिए तेजस Mk1A और Mk II बेहद जरूरी हैं। दीक्षित शुरुआत से तेजस प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं।

तेजस Mk1A की डिलीवरी पर नजर

CLSA के मुताबिक, वायुसेना की जरूरत पूरी करने में LCA Mk1A के 10 स्क्वाड्रन की अहम भूमिका होगी। ये HAL के ऑर्डर बैकलॉग का 39% हिस्सा हैं। कंपनी ने 25 से ज्यादा Mk1A एयरक्राफ्ट फ्रेम तैयार रखे हैं, जिनमें 10 से ज्यादा में इंजन लग चुके हैं। ब्रोकरेज को FY27 की तीसरी या चौथी तिमाही में डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

स्वदेशी रडार से मिलेगी मजबूती

HAL ने AESA रडार का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अगले 97 Mk1A एयरक्राफ्ट में इजरायली रडार की जगह स्वदेशी रडार लगाए जाएंगे। इससे मेक इन इंडिया का हिस्सा बढ़ेगा और भारतीय मिसाइलों के साथ इंटीग्रेशन की दिक्कतें कम हो सकती हैं। अभी रडार के खास सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के कारण यह काम चुनौतीपूर्ण रहा है।

HAL के पास 48 अरब डॉलर का पाइपलाइन

CLSA के अनुसार, HAL के पास अगले 10 साल के लिए 48 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। FY30 तक करीब 25 अरब डॉलर के नए ऑर्डर मिलने की संभावना है। इनमें LUH, ALH और SU-30 अपग्रेड जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।

SU-30 अपग्रेड से मिलेगा बड़ा ऑर्डर

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सरकार SU-30 अपग्रेड के डिजाइन और डेवलपमेंट खर्च का 90% उठाएगी। इससे HAL को 84 SU-30MKI विमानों के एवियोनिक्स और रडार अपग्रेड के लिए 7.6 अरब डॉलर का संभावित ऑर्डर मिल सकता है। यह FY27-30 के अनुमानित ऑर्डर्स का 23% होगा।

आगे शेयर में तेजी के क्या कारण?

CLSA के मुताबिक, तेजस Mk1A की डिलीवरी, GE इंजन डील पर स्पष्टता, Safran से LEAP इंजन कंपोनेंट्स के बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर और FY26-30 के दौरान 25 अरब डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पाइपलाइन HAL के लिए बड़े ट्रिगर हो सकते हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत बिजनेस, हाई ROE और नए प्रतिस्पर्धियों के लिए ऊंची एंट्री बाधाओं के बावजूद HAL का वैल्यूएशन आकर्षक है।