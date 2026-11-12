Auto Expo 2027 की तारीखों का ऐलान! दिल्ली में 6 दिन सजेगा कारों का मेला, जानिए कब और कहां होगी एंट्री

Auto Expo 2027: कार और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। देश के सबसे बड़े मोबिलिटी आयोजनों में शामिल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो (Bharat Mobility Global Expo) की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार Auto Expo का आयोजन 4 से 9 फरवरी 2027 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। छह दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में देश-विदेश की प्रमुख कार कंपनियां, ऑटो पार्ट्स निर्माता और नई मोबिलिटी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी।

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कब और कहां लगेगा Auto Expo 2027?

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 का आयोजन 4 फरवरी से 9 फरवरी तक किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा आकर्षण Auto Expo होगा, जो दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगा।

वहीं, ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रदर्शनी 4 से 7 फरवरी तक चलेगी। इस बार आयोजन दो प्रमुख स्थानों, भारत मंडपम और द्वारका स्थित यशोभूमि, में किया जाएगा।

खास बात यह है कि 2027 से यह आयोजन एक बार फिर हर दो साल में होने वाले पुराने फॉर्मेट में लौट रहा है। इससे पहले इसके दो संस्करण 2024 और 2025 में आयोजित किए गए थे।

1,750 से ज्यादा कंपनियां दिखाएंगी अपनी टेक्नोलॉजी

आयोजकों के मुताबिक, Auto Expo 2027 अब तक का सबसे बड़ा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो बन सकता है। इस आयोजन में 11 अलग-अलग प्रदर्शनियों के तहत 1,750 से ज्यादा प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है।

छह दिनों के दौरान 10 लाख से ज्यादा विजिटर्स के पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान नई कारों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी टेक्नोलॉजी, ऑटो कंपोनेंट्स और भविष्य के ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तकनीकों की झलक देखने को मिल सकती है।

Maruti से Mercedes तक दिखेंगी बड़ी कंपनियां

Auto Expo 2027 में कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इनमें Maruti Suzuki, Hyundai और Mahindra जैसी प्रमुख कार निर्माता कंपनियां शामिल हैं।

लग्जरी कार सेगमेंट में BMW और Mercedes-Benz जैसी कंपनियों की मौजूदगी भी संभावित है। यह आयोजन कंपनियों को अपने नए प्रोडक्ट्स और तकनीकों को प्रदर्शित करने का मंच देगा।

हालांकि, कौन-सी कंपनी कौन-सी नई कार लॉन्च करेगी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

भारत मंडपम और यशोभूमि में क्या होगा खास?

भारत मंडपम में Auto Expo के अलावा इंडिया इंटरनेशनल टायर शो, भारत बैटरी शो, मोबिलिटी टेक पवेलियन, इंडिया साइकिल शो और स्टील एवं एडवांस्ड मैटेरियल्स पवेलियन आयोजित होंगे।

दूसरी ओर, यशोभूमि में कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी शो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो, एग्री मोबिलिटी एक्सपो, एयर मोबिलिटी एक्सपो और मेट्रो एवं अर्बन मास ट्रांजिट एक्सपो आयोजित किए जाएंगे।

दोनों स्थानों पर स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी कंपनियों और उद्योग जगत से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे।

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Auto Expo 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

अगर आप Auto Expo 2027 देखने जाना चाहते हैं, तो फिलहाल आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। विजिटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुए हैं।

रजिस्ट्रेशन शुरू होने, एंट्री और अन्य जरूरी जानकारियों के लिए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देख सकते हैं।