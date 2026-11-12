दिसंबर में भारत को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी! कनाडा, अमेरिका और EU से ट्रेड डील पर अपडेट

भारत दूसरे देशों के साथ अपना कारोबार बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार कई बड़े देशों के साथ ट्रेड डील पर काम कर रही है। दिसंबर का महीना इस लिहाज से काफी अहम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के दौरान कई बड़े समझौतों पर बात आगे बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील कहां तक पहुंची है।

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11 और 12 दिसंबर को कनाडा जाएंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 दिसंबर को कनाडा का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान भारत और कनाडा के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर जल्द सहमति बन सकती है।

माना जा रहा है कि मोदी के दौरे के दौरान ट्रेड डील का औपचारिक ऐलान हो सकता है। हालांकि, समझौते पर आधिकारिक साइन बाद में होने की संभावना है।

पीयूष गोयल ने कनाडा के मंत्री से की मुलाकात

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 नवंबर को कनाडा के इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर मनिंदर सिद्धू और उनके डेलिगेशन से मुलाकात की।

इस बैठक में दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि दोनों देश ऐसा समझौता चाहते हैं, जिससे बाजारों तक बेहतर पहुंच मिले और व्यापार के साथ निवेश के नए मौके पैदा हों।

अब तक 6 राउंड की बातचीत पूरी

भारत और कनाडा ने मार्च 2026 में टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

इस समझौते में कुल 16 पॉलिसी एरिया शामिल हैं। इनमें सामान और सर्विसेज के लिए मार्केट एक्सेस, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कस्टम्स, ट्रेड से जुड़े नियम और विवादों को सुलझाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

अमेरिका में भी ट्रेड डील पर हो सकती है चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका में होने वाली G20 लीडर्स समिट में भी शामिल हो सकते हैं।

इस दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच चल रही बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, इस समझौते को लेकर अभी बातचीत जारी है।

यूरोपियन यूनियन के साथ होगी बड़ी डील

अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री मोदी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स जाएंगे। यहां भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर औपचारिक साइन होने की उम्मीद है।

भारत और EU ने 27 जनवरी 2026 को इस समझौते की बातचीत पूरी होने का ऐलान किया था। इसे 'मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स' कहा गया था।

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वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और EU के बीच सामान का कारोबार 136.54 अरब डॉलर रहा था। दोनों का लक्ष्य 2032 तक आपसी व्यापार को दोगुना करना है।