महंगाई ने फिर दिया जोरदार झटका! अक्टूबर में 6% के पार पहुंचा आंकड़ा, किन चीजों ने बिगाड़ा बजट

देश में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डाला है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई तेजी से बढ़कर भारतीय रिजर्व बैंक की तय सीमा से भी ऊपर निकल गई है। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09% दर्ज की गई। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेज उछाल रही है।

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लगातार 12वें महीने बढ़ी महंगाई

देश में खुदरा महंगाई लगातार बढ़ रही है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 6.09% हो गई। यह लगातार 12वां महीना है, जब महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

खास बात यह है कि RBI ने खुदरा महंगाई के लिए 2% से 6% का दायरा तय किया है, लेकिन अक्टूबर का आंकड़ा इसकी ऊपरी सीमा को पार कर गया है। ऐसे में बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है।

खाने-पीने की चीजों ने बढ़ाई परेशानी

महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ खाने-पीने की चीजों की कीमतों का रहा। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94% पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 7.74% थी।

सबसे ज्यादा महंगाई प्याज की कीमतों में देखने को मिली। अक्टूबर में प्याज की महंगाई दर 116.22% रही, जो सितंबर में 108.13% थी। वहीं, लहसुन की महंगाई 54.62% से बढ़कर 60.74% हो गई।

इसके अलावा अदरक की कीमतों में 48.32% और नींबू के दाम में 47.30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

इन सब्जियों के दाम में मिली राहत

जहां प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ा, वहीं कुछ सब्जियों के दाम में गिरावट भी देखने को मिली।

अक्टूबर में आलू की कीमतों में 14.24% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा फूलगोभी के दाम 10.57% और नारियल की कीमतें 5.60% कम हुईं।

गांवों में महंगाई की ज्यादा मार

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में महंगाई ज्यादा रही। अक्टूबर में ग्रामीण खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.63% पहुंच गई, जो सितंबर में 6.08% थी।

वहीं, शहरी महंगाई दर सितंबर के 4.88% से बढ़कर अक्टूबर में 5.41% हो गई।

खाद्य महंगाई की बात करें, तो ग्रामीण इलाकों में यह 9.09% और शहरी इलाकों में 8.68% दर्ज की गई।

राजधानी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 5.24% और शहरी इलाकों में 3.77% रही। इसके अलावा चांदी के गहनों की कीमतों में भी 52.39% की महंगाई दर्ज की गई।