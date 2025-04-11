Cipla Share Price: दवा बनाने वाली दिग्गज कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट! इस खबर के बाद रॉकेट बना फार्मा स्टॉक

Cipla Share Price: दवा बनाने वाली दिग्गज कंपनी Cipla Ltd के शेयर में आज 5% तक की बढ़त देखने को मिली जिसके बाद शेयर ने आज अपना दिन का उच्चतम स्तर 1488.80 रुपये को टच किया।

हालांकि सुबह 10:56 बजे तक शेयर करीब 3% तक चढ़कर ट्रेड कर रहा था। फार्मा स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा किए गए एक बड़े ऐलान के बाद आई है। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 10:40 बजे तक कंपनी के 66,539 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

आज क्यों भाग रहा सिप्ला का शेयर

कंपनी ने आज अपने के लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे 10 अप्रैल, 2025 को इंजेक्टेबल सस्पेंशन (albumin-bound), 100 मिलीग्राम/शीशी, सिंगल-डोज शीशी (Protein-bound Paclitaxel) के लिए Paclitaxel Protein-bound पार्टिकल्स के लिए प्रस्तुत Abbreviated New Drug Application (ANDA) के लिए संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) से अंतिम मंजूरी मिल गई है।

सिप्ला का प्रोटीन-बाउंड पैक्लिटैक्सेल (Paclitaxel) ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के एब्राक्सेन (Bristol Myers Squibb’s Abraxane) फॉर इंजेक्टेबल सस्पेंशन 100 मिलीग्राम/वायल का AB-रेटेड जेनेरिक वर्जन है।

प्रोटीन-बाउंड पैक्लिटैक्सेल को मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, स्थानीय रूप से एडवांस या मेटास्टेटिक नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर (NSCLC) और पैंक्रियास के मेटास्टेटिक एडेनोकार्सिनोमा के उपचार के लिए संकेत दिया गया है।

इस प्रोडक्ट को संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

सुबह 10:56 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.72% या 38.55 रुपये की तेजी के साथ 1,454.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.66% या 37.70 रुपये चढ़कर 1454 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Cipla Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 3 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर तकरीबन सपाट रहा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर करीब 1 प्रतिशत गिरा है और पिछले 6 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 42 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 150 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।