गिरते बाजार में PPFAS के CIO ने अपने यूनिटहोल्डर्स को लिखी चिट्ठी, बताई जरूरी बातें

गिरते बाजार में PPFAS के CIO ने अपने यूनिटहोल्डर्स को लिखी चिट्ठी, बताई जरूरी बातें

राजीव ठक्कर, मुख्य निवेश अधिकारी और निदेशक, ने यूनिट होल्डर्स के साथ संवाद स्थापित करते हुए मौजूदा बाजार स्थिति और निवेश से जुड़े सवालों पर अपनी राय साझा की है। उन्होंने आगामी 14 दिसंबर को होने वाली बैठक के लिए यूनिट होल्डर्स को आमंत्रित किया है। इस मौके पर वे निवेशकों के सवालों के जवाब देंगे और उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे।

Delhi,UPDATED: Nov 18, 2024 13:49 IST

राजीव ठक्कर ने निफ्टी के पिछले छह वर्षों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2019 से हर कैलेंडर वर्ष ने सकारात्मक रिटर्न दिया है, यहां तक कि 2020 में कोविड महामारी के बावजूद।

निफ्टी के कुछ प्रमुख स्तर:

तारीख निफ्टी का स्तर

12 नवंबर, 2024    23,883.45
1 जनवरी, 2024    21,725.70
1 जनवरी, 2023    17,662.15
1 जनवरी, 2022    17,339.85
1 जनवरी, 2021    13,634.60
1 जनवरी, 2020    11,962.10
1 जनवरी, 2019    10,830.95

राजीव ठक्कर  ने चेतावनी दी कि हर साल इक्विटी बाजार से सकारात्मक रिटर्न की उम्मीद करना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने निवेशकों को याद दिलाया कि इक्विटी में केवल वही पैसा निवेश करें, जिसे वे कम से कम 5-10 साल तक छूने की योजना न बनाएं।

निवेश बनाम सट्टा और ट्रेडिंग

राजीव ठक्कर ने नए निवेशकों को सट्टेबाजी, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, और IPO flipping जैसी गतिविधियों से बचने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि SEBI के आंकड़ों के मुताबिक, इन गतिविधियों में बड़े पैमाने पर पैसे का नुकसान हो रहा है।

सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स के प्रति आकर्षण

उन्होंने सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स में बढ़ती रुचि पर चिंता व्यक्त की। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में एविएशन और टेलीकॉम सेक्टर में निवेश से अधिकांश निवेशकों को नुकसान हुआ। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स पर ध्यान दें।

मूल्यांकन और निवेश की रणनीति

राजीव ठक्कर  ने कहा कि आज के समय में उच्च पी/ई अनुपात (Price-to-Earnings) सामान्य हो गया है, लेकिन निवेशकों को इस पर सावधानी से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि Infosys जैसी कंपनियों ने भी अपने शुरुआती वर्षों में अधिक मूल्यांकन के कारण निवेशकों को अपेक्षित रिटर्न नहीं दिया।

कैश होल्डिंग्स और बाजार रणनीति

उन्होंने निवेशकों को समझाया कि कैश होल्डिंग का उद्देश्य सही समय पर उचित मूल्यांकन वाले स्टॉक्स में निवेश करना है। उन्होंने इसे "टेस्ट क्रिकेट" की रणनीति से जोड़ा, जहां धैर्य के साथ खेला जाता है।

निवेशकों के लिए संदेश

राजीव ठक्कर  ने कहा कि इक्विटी बाजार में रिटर्न हमेशा रेखीय नहीं होते और निवेशकों को यथार्थवादी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेशकों को अपने फाइनेंशियल प्लान पर टिके रहना चाहिए और लंबे समय के नजरिए से बाजार में बने रहना चाहिए।

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। निवेशक अपनी जरूरतों के अनुसार सलाहकारों से परामर्श करें। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले संबंधित दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
