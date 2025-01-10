Q3 Results: तिमाही नतीजे के साथ किया Dividend का एलान, फिर भी क्यों गिरा शेयर

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारQ3 Results: तिमाही नतीजे के साथ किया Dividend का एलान, फिर भी क्यों गिरा शेयर

CESC Q3 Result : आज सुबह CESC कंपनी ने तिमाही नतीजा जारी किया। इसी के साथ कंपनी ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का एलान किया है। इसक बेवजूद कंपनी के शेयर लाल निशान पर बंद हुआ। इस रिपोर्ट में पूरा मामला जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 10, 2025 15:40 IST
CESC Share Update: आज सुबह CESC ने तीसरी तिमाही के नतीजों (CESC Q3 Result ) का एलान किया था। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि वह शेयरधारकों को डिविडेंड भी देगी। इन बड़ी घोषणा के बावजूद कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली। आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के स्टॉक लाल रहे। हम आपको नीचे बताएंगे कि सीईएससी के शेयरों में आज बिकवाली क्यों आई।

शेयरों में क्यों आई गिरावट? 

CESC के शेयरों में गिरावट की मुख्य वजह तिमाही नतीजे हैं। कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर नहीं आए हैं। पिछले तिमाही की तुलना में इस तिमाही कंपनी को ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। हम आपको नीचे बता रहे हैं कि तीसरी तिमाही में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही? 

कैसा है कंपनी का प्रदर्शन (CESC Q3 Result)

स्टॉक फाइनलिंग के अनुसार तीसरी तिमाही में कंपनी का  प्रॉफिट (CESC Q3 Profit) 282 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 301 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट में करीब 6 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, तीसरी तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में तेजी देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू (CESC Q3 Revenue) 3561 करोड़ रुपये रहा, पिछले साल की दिसंबर तिमाही में यह 3244 करोड़ रुपये थी। 

कंपनी के  EBITD A में शानदार तेजी आई है। पिछली तिमाही में CESC का EBITDA 76 फीसदी बढ़कर 610 करोड़ रुपये हो गया है।  इसके अलावा कंपनी के EBITDA मार्जिन में भी साल-दर-साल आधार पर 17.1 फीसदी की बढ़त हुई है।

डिविडेंड का एलान (CESC Dividend)

तिमाही नतीजों के साथ कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। कंपनी शेयरधारकों को 4.50 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देगी। कंपनी ने इसके लिए 16 जनवरी 2025 रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। 

शेयर की परफॉर्मेंस (CESC Share Performance)

पिछले छह महीने से कंपनी के शेयर ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार बीते छह महीने में कंपनी के शेयर में 12.54 फीसदी की गिरावट आई। हालांकि, एक साल में कंपनी ने निवेशकों को 18.82 फीसदी का रिटर्न दिया है।  आज कंपनी के शेयर 4.21 फीसदी गिरकर 162.73 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए हैं। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

