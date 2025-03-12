Cellecor Gadgets Ltd के शेयरों में उछाल, कंपनी ने पिछले दिन दिया था बड़ा अपडेट

12 मार्च 2025 (बुधवार) को Cellecor Gadgets Limited के शेयरों में 2.4 फीसदी की तेजी आई थी। हालांकि, बाद में शेयर लाल निशान पर आ गया। कंपनी के शेयर आज 2.48 फीसदी की गिरावट के साथ 55.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

बता दें कि स्टॉक का 52 वीक हाई ₹81.50 प्रति शेयर और 52-सप्ताह का न्यूनतम स्तर ₹15.04 प्रति शेयर है।

कंपनी ने दी अहम जानकारी

Cellecor Gadgets Limited ने अपनी अनलिस्टेड, सिक्योर्ड, रिडीमेबल, पार्टली पेड, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) का पूरा पेमेंट कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी ने ₹1,00,000 प्रति यूनिट फेस वैल्यू वाले 600 डिबेंचर्स के बदले ₹6 करोड़ का पेमेंट किया। यह भुगतान चार्ज आईडी 100801566 के तहत किया गया है।

Zepto के साथ रणनीतिक साझेदारी

Cellecor Gadgets ने भारत के क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Zepto के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के तहत कंपनी अपने ग्राहकों को तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट गैजेट्स की डिलीवरी सुनिश्चित करेगी।

Zepto के 50+ शहरों में फैले नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की 10 मिनट में डिलीवरी करेगा। इससे ग्राहकों को स्मार्ट गैजेट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज की फास्ट डिलीवरी मिलेगी। यह साझेदारी Cellecor की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और ऑनलाइन बिक्री में वृद्धि करने में मदद करेगी।

Cellecor के विकास की दिशा में बड़ा कदम

Cellecor Gadgets की यह रणनीतिक साझेदारी ग्राहक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और कंपनी की लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर साबित होगी। Zepto की 10-मिनट डिलीवरी सर्विस तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिससे Cellecor को बढ़ते ऑनलाइन मार्केट में लाभ मिलेगा।