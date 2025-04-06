60 रुपये के स्टॉक वाली कंपनी का ट्रेडिंग विंडो बंद, बोर्ड मीटिंग के बाद शुरू होगा कारोबार-Details

सेलकोर गैजेट्स लिमिटेड (Cellecor Gadgets Limited) ने जानकारी दी है कि कंपनी की अगली बोर्ड मीटिंग 16 अप्रैल 2025 को होने जा रही है। इस मीटिंग में कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों के साथ-साथ 100 करोड़ रुपये तक की फंड रेजिंग पर भी चर्चा होगी।

वित्तीय नतीजों पर होगी पहली नजर

कंपनी के अनुसार, इस बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले मार्च 2025 में खत्म हुए आधे साल और पूरे फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड रिजल्ट्स (Audited Financial Results) को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही ऑडिटर रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे निवेशकों को कंपनी के परफॉर्मेंस का पूरा हाल पता चलेगा।

आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर भी होगी बातचीत

सेलकोर की यह मीटिंग सिर्फ नतीजों तक सीमित नहीं है। कंपनी अपने आने वाले क्वार्टर्स के लिए एक मजबूत बिजनेस प्लान पर भी चर्चा करने जा रही है। इसमें बाजार की नई संभावनाएं, कंपटीटर्स के मुकाबले अपनी स्थिति और विस्तार की प्लानिंग शामिल हैं। यानी कंपनी अब तेजी से ग्रोथ की ओर कदम बढ़ा रही है।

100 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

बोर्ड इस बात पर भी विचार करेगा कि कंपनी अपने विस्तार और नए प्लान्स को फंड करने के लिए 100 करोड़ रुपये तक की राशि जुटा सके। यह फंड कंपनी सिक्योरिटीज जारी करके उठाएगी, जो कि सेबी और अन्य रेगुलेटरी मंजूरी के अनुसार होगा।

ट्रेडिंग विंडो पहले से बंद

SEBI के (Prohibition of Insider Trading Regulations) के तहत, कंपनी ने पहले ही 1 अप्रैल 2025 से ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है। यह विंडो बोर्ड मीटिंग खत्म होने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी। इसका मतलब है कि इस दौरान कंपनी से जुड़े लोग कंपनी के शेयरों में कोई ट्रेड नहीं कर सकेंगे।