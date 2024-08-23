CDSL Bonus Share: CDSL बोनस शेयर इश्यू से शेयरों में 6% की तेजी
आज के कारोबारी सत्र में CDSL यानि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के शेयरों में 4% में बढ़त देखने को मिली है। यह बढ़त कंपनी के बोनस शेयर इश्यू के प्रभावी होने के बाद आया है। जो बोनस इश्यू की इस घोषणा के बाद से शेयर में 6% तक की तेजी देखने को मिली है।
आज के कारोबारी सत्र में CDSL यानि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के शेयरों में 4% में बढ़त देखने को मिली है।यह बढ़त कंपनी के बोनस शेयर इश्यू के प्रभावी होने के बाद आया है। जो बोनस इश्यू की इस घोषणा के बाद से शेयर में 6% तक की तेजी देखने को मिली है।
Also Read: Stocks to Watch: Yes Bank, Zomato, Suzlon में क्या करें?
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के शेयर
CDSL ने हाल ही में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर इश्यू की घोषणा की थी। इसका यही मतलब है कि जिन शेयरहोल्ड़र के पास 24 अगस्त तक रिकॉर्ड डेट पर एक शेयर होगा, उन्हें एक बोनस शेयर प्राप्त होगा। कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में कहा, निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरहोल्डर को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की है। यानि रिकॉर्ड तिथि पर, प्रत्येक ₹10 के मौजूदा पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर के बदले ₹10 का एक नया पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा।”
Also Watch: WhatApp पर मिलेगी बिजली मीटर रीडिंग
बोनस शेयर पाने के पात्र
पिछले गुरुवार को ट्रेडिंग के क्लोजिंग तक जिन निवेशकों के पास CDSL के शेयर उनके Demat Account में थे, वे बोनस शेयर पाने के पात्र बन गए हैं। और कंपनी की वार्षिक आम बैठक में पिछले हफ्ते शेयरहोल्डर ने बोनस इश्यू को मंजूरी दी थी, जो कि अब प्रभावी रुप हो गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, मोतीलाल ओसवाल ने बताया
रिपोर्ट के अनुसार, मोतीलाल ओसवाल ने बताया है कि CDSL अपनी बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने में सफल रही है।और जुलाई 2024 तक डीमैट खातों की कुल संख्या 167 मिलियन तक पहुंच सकता है। अनुमान भी लगाया जा रहा है। आज सुबह 9:50 बजे तक, CDSL के शेयर ₹1,509.65 पर कारोबार कर रहे थे, जिसमें 4.18% की वृद्धि दर्ज की गई है। जोकि अच्छी खासी वृद्धि देखी जा सकती है।