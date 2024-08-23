Stocks to Watch: Yes Bank, Zomato, Suzlon में क्या करें?

scorecardresearch
आज के सत्र में यस बैंक लिमिटेड, ज़ोमैटो लिमिटेड और सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड सहित कुछ चर्चित स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 23, 2024 11:53 IST
आज के सत्र में यस बैंक लिमिटेड, ज़ोमैटो लिमिटेड और सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड सहित कुछ चर्चित स्टॉक्स पर   ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है। स्टॉक्सबॉक्स के टेक्नीकल एनालिस्ट कुशाल गांधी ने शुक्रवार के कारोबारी सत्र से पहले इन स्टॉक्स के बारे में अपनी राय जाहिर की। 

ज़ोमैटो | बचें

ज़ोमैटो की कीमत जुलाई 2022 में अपने ऐतिहासिक निचले स्तर से 580% से अधिक और कई सालों के बुलिश ब्रेकआउट के बाद 60% तक बढ़ गई है। हाल ही में आय की घोषणा के बाद, शेयर में मुनाफावसूली देखी गई, गैप-अप ओपनिंग के बाद, 278 रुपये के स्तर पर तत्काल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।जब तक प्रतिरोध स्तर पूरी तरह से पार नहीं हो जाता, तब तक शेयर में नई खरीदारी शुरू करने से बचना उचित है।

यस बैंक | खरीदें | टारगेट प्राइस: 27.50 रुपये | स्टॉप लॉस: 23.40 रुपये

यस बैंक में मूल्य कार्रवाई का विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट है कि शेयर 27 रुपये के स्तर के पास प्रतिरोध का सामना कर रहा है, तीन बार अस्वीकृति का सामना कर चुका है। इसके बावजूद, शेयर में कम अस्थिरता और बेहतर सापेक्ष शक्ति दिखाई देती है, जो तेज गिरावट के प्रति लचीलापन दर्शाता है। यह संभावित खरीदारों के लिए एक अनुकूल जोखिम-इनाम अवसर प्रस्तुत करता है। हम यस बैंक को 27.50 रुपये के लक्ष्य मूल्य और 23.40 रुपये के करीब स्टॉप लॉस बनाए रखने के साथ खरीदने की सलाह देते हैं।

सुजलॉन एनर्जी | बचें

सुजलॉन ने जुलाई 2024 के अपने निचले स्तर से 56 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। हालांकि, मौजूदा मूल्य कार्रवाई लाभ बुकिंग की प्रवृत्ति का संकेत देती है। इसके अलावा, स्टॉक वर्तमान में कम निम्न और निम्न उच्च संरचना का प्रदर्शन कर रहा है, जो लाभ बुकिंग दबाव की निरंतरता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, दैनिक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) मूल्य कार्रवाई की तुलना में नकारात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, जो गति में कमी को दर्शाता है। नतीजतन, हमारी सिफारिश है कि मौजूदा बाजार मूल्य पर सुजलॉन को खरीदने से परहेज करें।

डिस्कलेमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार की खबरें प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।  पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
