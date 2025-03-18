scorecardresearch
BT TV
Cellecor Gadgets के शेयर ने लगाई छलांग, कंपनी ने कहा- साउथ इंडिया में करेगी एक्सपेंशन

Cellecor Gadgets Limited के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आर्टिकल में जानते हैं कि शेयर में तेजी क्यों आई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 18, 2025 16:19 IST

Cellecor Gadgets Limited के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आज कंपनी के शेयर 7.01% बढ़कर ₹56.45 तक पहुंच गए। कंपनी ने साउथ इंडिया में विस्तार का एलान किया है। इस एलान के बाद कंपनी की मौजूदगी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में और मजबूत होगी।

साझेदारी से मिलेगा बड़ा कारोबार

Cellecor Gadgets ने B New Mobiles और Celekt के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए कंपनी अपनी स्मार्ट गैजेट्स (Smart Gadgets), इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) और एप्लायंसेस (Appliances) को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाना चाहती है।

Cellecor का अनुमान है कि इस पार्टनरशिप से हर साल ₹50 करोड़ का बिजनेस होगा। इससे कंपनी के रिटेल नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और ग्राहक ज्यादा आसानी से उसके प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, यह पार्टनरशिप भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार (Consumer Electronics Market) में एक बड़ा नाम बनाने में मदद करेगी। इस गठबंधन के बाद ग्राहकों को कंपनी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तक और बेहतर पहुंच मिलेगी।

B New Mobiles और Celekt: कौन हैं ये कंपनियां?

B New Mobiles साउथ इंडिया की एक जानी-मानी रिटेल चेन (Retail Chain) है। इसके पास 141 स्टोर्स हैं। यह ग्राहकों को स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्लायंसेस की रेंज के साथ-साथ सलाह भी देती है।

Celekt तेजी से बढ़ता हुआ रिटेल ब्रांड है। इसके पास 117 स्टोर्स हैं। यह स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और एक्सेसरीज के लिए जाना जाता है।  इसका मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बेहतरीन कस्टमर सर्विस इसे खास बनाते हैं।

क्या है Cellecor Gadgets का हाल?

Cellecor Gadgets एक स्मॉल-कैप स्टॉक (Small-Cap Stock) है, जो NSE Emerge पर लिस्टेड है। पिछले 1 महीने से कंपनी के शेयर में 3% की बढ़त हुई है। वहीं, वर्ष 2025 में अब तक स्टॉक 14 फीसदी की गिरावट आई। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 210% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 18, 2025