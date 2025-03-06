Castrol India Share Price: एक खबर और रॉकेट बन गया शेयर! 11% से ज्यादा चढ़ गया भाव - DETAILS

Castrol India Share Price: इंजन ऑयल और लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी Castrol India Limited के शेयर में आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक 11% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 13 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

क्यों आई स्टॉक में तेजी?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी, सऊदी अरामको (Saudi Aramco), BP Plc के लुब्रिकेंट बिजनेस का कुछ या पूरा अधिग्रहण करने की संभावना का वैल्यूएशन कर रही है, जो Castrol ब्रांड के तहत संचालित होता है। Aramco कैस्ट्रोल एसेट को अपनी Valvoline लुब्रिकेंट यूनिट के साथ मिलाने पर विचार कर सकता है जो उसने साल 2023 में 2.65 बिलियन डॉलर में खरीदा था। इसी खबर के बाद शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है।

Castrol India Share Price

दोपहर 12:19 बजे तक शेयर बीएसई पर 11.65% या 25.90 रुपये की तेजी के साथ 248.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 11.59% या 25.77 रुपये चढ़कर 248.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Castrol India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 5 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

हालांकि पिछले 1 साल में शेयर 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 113 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 129 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 80 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Castrol India Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अभी तक 3 बार बोनस शेयर जारी किया है। साल 2010, 2012 और 2017 में कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस दिया है।

Castrol India Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी 18 मार्च 2025 को 9.5 रुपये का डिविडेंड देगी। वहीं इससे पहले कंपनी ने अगस्त 2024 को 3.5 रुपये, मार्च 2024 को 4.5 रुपये, अगस्त 2023 को 3 रुपये और मई 2023 को 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।