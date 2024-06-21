CARE Ratings ने IREDA पर अपने रुख किया स्टेबल

scorecardresearch
Harsh Verma
Harsh Verma
UPDATED: Jun 21, 2024 18:24 IST
शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू इक्विटी मार्केट इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 रेड और ग्रीन जोन में झूलते रहे और दिन के आखिरी में गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन आज IREDA के स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिली।  IREDA के शेयर में  7% की तेजी देखने को मिली। इस सरकारी कंपनी को FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। IIFL अल्टरनेट रिसर्च को IREDA के शेयरों में 57 मिलियन डॉलर के निवेश की उम्मीद थी। इसके  साथ ही एक और बड़ा एलान किया गया है। 

रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स

रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA)  के कई इंस्ट्रूमेंट्स को AA+ (पॉजिटिव) से AAA (स्टेबल) में अपग्रेड करने का एलान किया है। यह महत्वपूर्ण अपग्रेड, अपने वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने और कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए किया गया है। इस मौके पर (IREDA) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  प्रदीप कुमार दास ने इस मौके पर कहा कि AA+ (पॉजिटिव) से AAA (स्टेबल) में अपग्रेड, एक मजबूत वित्तीय आधार बनाने और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटिड है। उनका कहना है कि ये बढ़ी हुई रेटिंग हमारी कंपनी की बढ़ी हुई साख और कम जोखिम प्रोफ़ाइल को दर्शाती है, जो हमें ज्यादा आकर्षक और विश्वसनीय NBFC बनाती है।

अपग्रेड निवेशकों और हितधारकों के विश्वास को मजबूत करेगा और विकास के नए अवसर खोलेगा

हमारा मानना ​​है कि ये अपग्रेड निवेशकों और हितधारकों के विश्वास को मजबूत करेगा और विकास के नए अवसर खोलेगा। हम भारत सरकार, हमारे ग्राहकों और हितधारकों से निरंतर समर्थन के लिए आभारी हैं, और हम अपनी सकारात्मक गति को बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। पिछले कुछ दिनों की चाल देखें तो 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 7 प्रतिशत चल चुका है। 6 महीने में ये स्टॉक 73 प्रतिशत चल चुका है। वहीं एक साल में इस स्टॉक ने निवेशकों का पैसा डबल किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 21, 2024