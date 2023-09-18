रेमंड से ऑर्डर मिलने पर कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर 5% चढ़े

कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों में आज 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई, जब कंपनी ने कहा कि उसे रेमंड से ₹281 करोड़ का दोबारा ऑर्डर मिला है। कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर BSE पर ₹214.85 के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 5.65% चढ़कर ₹227 पर पहुंच गए। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर ₹1614.57 करोड़ हो गया.

कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के कुल 0.91 लाख शेयरों ने बीएसई पर ₹2.01 करोड़ का कारोबार किया।

कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के Managing Director राहुल कात्याल ने कहा, "हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रेमंड लिमिटेड (रियल्टी डिवीजन) ने ठाणे में अपने प्रोजेक्ट- कोडनेम एक्ससेप्शन के लिए कैपेसाइट में एक बार फिर से अपना विश्वास मजबूत किया है। हम स्थायी रिश्तों को बढ़ावा देना भी जारी रखेंगे।" मौजूदा ग्राहकों के साथ बार-बार ऑर्डर उत्पन्न करने के लिए। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए ऑर्डर प्रवाह, हमारी मौजूदा ऑर्डर बुक के साथ हमें आने वाली तिमाहियों में अच्छी वृद्धि देने का विश्वास दिलाता है।''

कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का राजस्व जून तिमाही में 9.14% गिरकर ₹435.2 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में ₹479 करोड़ रुपये था। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा ₹28.5 करोड़ रुपये के मुकाबले 33% गिरकर ₹19.1 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की जून तिमाही में EBITDA भी ₹98.9 करोड़ रुपये के मुकाबले Q1 में गिरकर ₹70.9 करोड़ रुपये हो गया।

कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स एक Pioneer Building Construction कंपनी है, जिसकी एमएमआर एनसीआर, गोवा, गांधीनगर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि और पुणे में मौजूदगी है, जो सुपर ऊंची इमारतों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है।