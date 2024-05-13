scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार4 जून से पहले खरीद लेना, शेयर बाज़ार शूट-अप करेगा- अमित शाह

4 जून से पहले खरीद लेना, शेयर बाज़ार शूट-अप करेगा- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि शेयर बाजार की हालिया गिरावट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार ने इससे पहले भी 16 बार गोते लगाए हैं, इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। अमित शाह ने कहा कि खरीद कर रख लो 4 जून को तेजी आएगी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 13, 2024 15:15 IST
शाह ने कहा कि शेयर बाजार की हालिया गिरावट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं
शेयर बाजार में इन दिनों गिरावट का दौर चल रहा है। रिटेल निवेशक भी सोच रहे हैं कि आखिर इस गिरावट की वजह क्या है। 

शेयर बाजार

शेयर बाजार में चल रही गिरावट को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ये कहना है गृह मंत्री Amit Shah का। NDTV इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में Amit Shah ने कहा कि 4 जून, 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी, तो शेयर बाजार चढ़ेगा। 

Amit Shah ने कहा कि शेयर बाजार की हालिया गिरावट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार ने इससे पहले भी 16 बार गोते लगाए हैं, इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। अमित शाह ने कहा कि खरीद कर रख लो 4 जून को तेजी आएगी।गौरतलब है कि शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव की वजह से विक्स भी ऊपर है और कई विश्लेषक कह रहे हैं कि इस समय शेयर बाजार में वायदा कारोबार से दूर रहना चाहिए। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
