4 जून से पहले खरीद लेना, शेयर बाज़ार शूट-अप करेगा- अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि शेयर बाजार की हालिया गिरावट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार ने इससे पहले भी 16 बार गोते लगाए हैं, इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। अमित शाह ने कहा कि खरीद कर रख लो 4 जून को तेजी आएगी।
शेयर बाजार में इन दिनों गिरावट का दौर चल रहा है। रिटेल निवेशक भी सोच रहे हैं कि आखिर इस गिरावट की वजह क्या है।
शेयर बाजार में चल रही गिरावट को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ये कहना है गृह मंत्री Amit Shah का। NDTV इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में Amit Shah ने कहा कि 4 जून, 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी, तो शेयर बाजार चढ़ेगा।
Amit Shah ने कहा कि शेयर बाजार की हालिया गिरावट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार ने इससे पहले भी 16 बार गोते लगाए हैं, इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। अमित शाह ने कहा कि खरीद कर रख लो 4 जून को तेजी आएगी।गौरतलब है कि शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव की वजह से विक्स भी ऊपर है और कई विश्लेषक कह रहे हैं कि इस समय शेयर बाजार में वायदा कारोबार से दूर रहना चाहिए।