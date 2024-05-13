scorecardresearch
BT TV
Newsभारत'मैं PM पद की रेस में नहीं, लेकिन...'- CM Kejriwal

असली बेईमानों को पकड़ा जाएगा, साथ ही कहा कि वह पीएम पद की रेस में नहीं हैं, लेकिन जो सरकार बनेगी वह उनसे कम करवाएंगे-केजरीवाल

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 13, 2024 12:35 IST
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में केजरीवाल
दिल्ली के CM Arvind Kejriwal ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ईमानदार लोगों को जेल भेजा जा रहा है

CM Kejriwal

Cm Kejriwal बेईमान लोगों को ये अपनी पार्टी में शामिल करके संरक्षण देते हैं, ये व्यवस्था भी बंद की जाएगी- केजरीवाल असली बेईमानों को पकड़ा जाएगा, साथ ही कहा कि वह पीएम पद की रेस में नहीं हैं, लेकिन जो सरकार बनेगी वह उनसे कम करवाएंगे-केजरीवाल

केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस

2014 में प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के लिए नियम बनाए थे कि 75 साल की उम्र होने पर बीजेपी अपने किसी नेता को कोई जिम्मेदारी नहीं देगी, उन्हें रिटायर किया जाएगा- केजरीवाल ने कहा कि अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो जाएंगे, तो वह भी रिटायर हो जाएंगे-केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मैं पीएम पद की रेस में नहीं हूं लेकिन जो सरकार बनेगी मैं उनसे काम करवाऊंगा

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 13, 2024