INDIA BLOCK को मिलेगी और ताकत... केजरीवाल को SC से जमानत मिलने पर बोले विपक्षी नेता

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमान मिलने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलेगी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 10, 2024 17:27 IST
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उन्होंने 1 जून तक बेल का आदेश देते हुए कहा कि उन्हें 2 जून के फिर से तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट से जमानत

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल गए हैं। वहीं, केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता इसको लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। इसी बीच शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, देश में तानाशाही शासन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को न्याय और राहत मिलना बदलाव की हवा का एक बड़ा संकेत है। वे सच बोलते रहे हैं और यही बात भाजपा को नापसंद है। उन्हें और INDIA ब्लॉक को और ताकत मिलेगी. हम अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमान मिलने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलेगी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, यह मौजूदा चुनावों के संदर्भ में बहुत मददगार साबित होगा।

आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के लिए जमानत दी गई है, उन्हें 1 जून के बाद वापस जेल जाना होगा।

Also Read: Delhi Excise Policy मामले में दिल्ली के सीएम Arvind Kejriwal गिरफ्तार

ट्रायल कोर्ट में भरा जाएगा बेल बॉन्ड

तिहाड़ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट जाएगा. फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज आर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा, ट्रायल कोर्ट का रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिलीज करेगा।

