Delhi Excise Policy मामले में दिल्ली के सीएम Arvind Kejriwal गिरफ्तार

Delhi के सीएम Arvind Kejriwal को ED की टीम ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इससे पहले बीते कल देर शाम ईडी की टीम केजरीवाल के उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंची थी।.यह बात तब सामने आई है जब Delhi High Court ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ 'कोई कठोर कदम नहीं उठाने' के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत की अर्जी पर सुनवाई के बाद, दिल्ली एचसी की एक खंडपीठ ने कहा, "इस स्तर पर हम इस तरह का आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं"।

इसके साथ ही केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद आप ने Supreme Court से तत्काल सुनवाई की मांग की। गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए आम आदमी पार्टी ने SC का रुख किया। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, "हमें खबर मिली है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है... हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। वह दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है।" .हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे है।'' आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि यह लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कोशिशों का हिस्सा था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी केजरीवाल के आवास पर तलाशी ले रही है और वे मुख्यमंत्री या उनके सचिव से संपर्क करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा, "हम मान रहे हैं कि ईडी टीम ने उनके फोन जब्त कर लिए हैं।" केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन का कहना है, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को रोकने की साजिश है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और वे बीजेपी को जवाब देंगे।"