शेयर ट्रेडिंग के नाम पर कारोबारी से ठगे 3 करोड़ 70 लाख रुपये, आपके साथ हो सकती है ऐसी ठगी

Maharashtra के Nasik जिले में एक बड़े कारोबारी के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड का मामला सामने आया है। जहां ठगों ने एक बड़े कारोबारी से 3 करोड़ 70 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने स्थानीय साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस आशंका जता रही है कि दुबई में बैठे साइबर ठगों ने इस घटना को अंजाम दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने देश के अलग-अलग राज्यों में 100 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रुपये निकाले। पीड़ित ने बताया कि 12 जनवरी को उन्हें एक फोन आया और शेयर ट्रेडिंग में अच्छे मुनाफे के बारे बताया गया। फिर उन्हें कुछ टिप्स फॉलो करने को कहा। इसके बाद कारोबारी से उन्होंने कुछ रुपये इनवेस्ट करने को बोला गया. फिर पीड़ित ने 12 से 15 फरवरी तक अगल-अलग खातों में करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपये जमा करा दिए। जब वादे के मुताबिक उन्हें रिटर्न नहीं मिला तो उन्होंने साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई।

advertisement

Also Read: McDonald's के आउटलेट में 'नकली' पनीर! लाइसेंस रद्द होने पर कंपनी ने दी ये दलील

कारोबारी से ठगे गए 3 करोड़ 70 लाख रुपये

पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि सिर्फ नासिक में नहीं तो देशभर में इस प्रकार की ठगी हुई है। पुलिस ने बताया कि यह पूरा नेटवर्क दुबई से चलता है। वहां इसका मास्टरमाइंड बैठा है जो गरीबों और जरूरतमंदों को ढूंढकर उनके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है। इसके लिए वो कई बार फर्जी डॉक्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर फ्रॉड के रुपयों को बिटकॉइन या अन्य डिजिटल करेंसी के जरिए दुबई और अन्य देशों में ट्रांसफर कर देता है।

100 से ज्यादा खातों में रुपयों को ट्रांसफर किया गया

साइबर सेल ने बबलू ठाकुर नाम के व्यक्ति को वसई से गिरफ्तार किया है। जो एक मजदूरी का काम करता है। बबलू ठाकुर के अकाउंट में 3 करोड़ 70 लख रुपये में से 20 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे जिसकी एवरेज में उसे 20 हजार रुपये का कमिशन दिया गया था।बबलू यादव को 2 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस अब उससे यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसान से किसने संपर्क किया था।

