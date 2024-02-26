scorecardresearch
McDonald's के आउटलेट में 'नकली' पनीर! लाइसेंस रद्द होने पर कंपनी ने दी ये दलील

McDonald's India (पश्चिम और दक्षिण) ने कहा कि प्रोडक्ट्स में प्रयोग की जाने वाली चीजों में पारदर्शिता और हमारे ग्राहकों को स्वादिष्ट, हाई क्वालिटी वाले भोजन प्रदान करने के प्रति समर्पण की हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 26, 2024 15:02 IST
McDonald's के आउटलेट में 'नकली' पनीर!

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने राज्य के अहमदनगर जिले में पनीर को लेकर मैकडॉनल्ड्स (McDonald’s) आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था, अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि फास्ट फूड की दिग्गज कंपनी से संबंधित आउलेट को कथित तौर पर अपने डिशेज में पनीर की जगह कोई दूसरा उत्पाद का उपयोग करने के लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की जांच का सामना करना पड़ा था। बता दें कि आरोप है कि आउटलेट ने इस बात की जानकारी पब्लिक नहीं की थी कि उपयोग में लाया गया पदार्थ पनीर का विकल्प है और इससे ग्राहकों को गुमराह किया गया। एक जांच के बाद आउटलेट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में आउटलेट के द्वारा कई रिपोर्ट और दलील देने के बाद इसको वापस ले लिया गया है। आउटलेट ने कहा है कि प्रोडक्ट्स के नाम से 'पनीर' शब्द हटा दिया है।एफडीए अहमदनगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र बडे ने कहा कि अक्टूबर 2023 में, हमने केडगांव में आउटलेट का दौरा किया और पाया कि आउटलेट पर डिस्प्ले की गई खाने की चीजों के नामों में अमेरिकन चीज बर्गर, अमेरिकन चीज नगेट्स, चीज बर्गर, इटालियन चीज लावा बर्गर और ब्लूबेरी चीज केक शामिल थे। ये सभी नाम उनके प्रोडक्ट्स के ब्रांड नाम हैं।

'पनीर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते...'

अधिकारी ने आगे कहा कि जांच करने के बाद, उन्होंने पाया कि शुद्ध पनीर के बजाय, संयुक्त पनीर जैसे उत्पाद का उपयोग किया जा रहा है। टेक्निकल रूप से, इसे पनीर एनालॉग या पनीर विकल्प कहा जाता है, जबकि शुद्ध पनीर में मिल्क फैट होता है, पनीर एनालॉग में मिल्क फैट और वेजिटेबल फैट दोनों होते हैं।

एफडीए

एफडीए ने तब फास्ट फूड आउटलेट से पनीर युक्त एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट्स में मिल्क फैट और वेजिटेबल फैट की मौजूदगी पर स्पष्टीकरण मांगा। अधिकारी ने बताया कि आउटलेट का स्पष्टीकरण असंतोषजनक था, इसलिए हमने पिछले साल नवंबर में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। उन्होंने निलंबन के खिलाफ मुंबई में एफडीए आयुक्त के समक्ष अपील की। आयुक्त ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फास्ट फूड आउटलेट को निर्देश दिया कि अगर वे असली पनीर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वे अपने उत्पाद के नाम में 'पनीर' शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स को आगे कहा गया कि वह ग्राहकों को साइनेज, हैंडआउट्स और पनीर एनालॉग्स का उपयोग करने की वजहों के बारे में स्पष्टीकरण के जरिए कुछ उत्पादों में पनीर एनालॉग्स के उपयोग के बारे में जानकारी दें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र बडे ने कहा कि अपनी अनुपालन रिपोर्ट में कंपनी ने कहा कि उन्होंने लेबल में बदलाव किया है। उनकी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर सस्पेंशन को वापसल लेने का फैसला किया गया और उन्हें पहले की तरह व्यवसाय फिर से शुरू करने की छूट दे दी गई है। Westlife Foodworld Ltd की सहायक कंपनी Hardcastle रेस्टोरेंट के पास भारत के पश्चिम और दक्षिण बाजारों में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के स्वामित्व और संचालन का फ्रेंचाइजी अधिकार है। आउटलेट ने एफडीए को अपनी अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि उसने 'पनीर' शब्द को हटाकर कुछ उत्पादों का नाम बदल दिया है। McDonald's India (पश्चिम और दक्षिण) ने कहा कि प्रोडक्ट्स में प्रयोग की जाने वाली चीजों में पारदर्शिता और हमारे ग्राहकों को स्वादिष्ट, हाई क्वालिटी वाले भोजन प्रदान करने के प्रति समर्पण की हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है। 

