30 रुपए के Penny Stock में बंपर तेजी, Canara Bank के साथ पार्टनरशिप, LIC ने भी लगाया दांव

गुरुवार को Vakrangee Ltd के शेयरों में 7.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और ये ₹29.21 प्रति शेयर से ₹31.39 प्रति शेयर पर पहुंच गया। इस स्टॉक का 52 वीक हाई का उच्चतम स्तर ₹37.72 प्रति शेयर है और यह स्टॉक ₹18.45 प्रति शेयर के 52 वीक के निचले स्तर से 70 प्रतिशत ऊपर है।

कंपनी का मार्केट कैप ₹3,300 करोड़ से अधिक है और सितंबर 2024 तक, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास कंपनी में 5.07 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है क्योंकि उसका वर्तमान कर्ज सिर्फ ₹9.58 करोड़ है, जो इसके वर्तमान मार्के कैप का केवल 0.3 प्रतिशत है। कंपनी के शेयरों का PE अनुपात 480x है, ROE 3 प्रतिशत और ROCE 7 प्रतिशत है।

वक्रंगी लिमिटेड ने Canara Bank के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है ताकि इसकी पहुंच बढ़ाई जा सके और सेवा रहित और बिना बैंक वाले क्षेत्रों में व्यापक बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान की जा सके। यह सहयोग वक्रंगी के व्यापक नेटवर्क को आवश्यक वित्तीय सेवाएं, जैसे खाता खोलना, जमा, निकासी, कर्ज पुनर्भुगतान और अधिक प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है। अपने मजबूत ग्रामीण नेटवर्क का लाभ उठाकर Vakrangee Ltd वित्तीय समावेशन के अंतर को पाटने और व्यक्तियों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

बिजनेस मॉडल

Vakrangee Ltd. जिसे 1990 में स्थापित किया गया था, एक टेक्नोलॉजी केंद्रित कंपनी है जिसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को दूर करना है। यह "नेक्स्ट-जेन वक्रंगी केंद्रों" का नेटवर्क संचालित करती है, जो फ्रेंचाइजी-आधारित, एक-स्टॉप सुविधा स्टोर हैं, जो ग्रामीण और शहरी भारत में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। कंपनी मुख्य रूप से BFSI सेवाओं, जैसे कि बैंकिंग, बीमा और एटीएम सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अलावा वक्रंगी ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स समाधान भी प्रदान करती है, जैसे कि सहायक ऑनलाइन शॉपिंग, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा सेवाएं, टेलीकोम और बिल भुगतान और कूरियर सेवाएं जो इसके ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करती हैं।