scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Share: Jeffries की रिपोर्ट के बाद स्टॉक ने पकड़ी रफ्तार, फर्म के टारगेट प्राइस के पार हुआ शेयर भाव

Multibagger Share: Jeffries की रिपोर्ट के बाद स्टॉक ने पकड़ी रफ्तार, फर्म के टारगेट प्राइस के पार हुआ शेयर भाव

BSE Share Price Target: आज शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली है। इस मामूली बढ़त के बीच एक शेयर में जबरदस्त तेजी आई। यह तेजी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jeffries) की रिपोर्ट के बाद आई है। इस आर्टिकल में पूरा मामला जानते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 14, 2025 18:29 IST
Quadrant Future Tek shares were listed at Rs 374 on BSE, a premium of 28.97 per cent over its issue price of Rs 290.
Quadrant Future Tek shares were listed at Rs 374 on BSE, a premium of 28.97 per cent over its issue price of Rs 290.

Share Market Update: मंगलवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है। सोमवार को स्टॉक मार्केट में करेक्शन हुआ था। आज के ट्रेडिंग सेशन में BSE के शेयर फोकस में बने हुए हैं। आज सुबह ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jeffries) ने BSE के शेयर को लेकर रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट के बाद बीएसई के शेयर में जबरदस्त तेजी आई। 

advertisement

BSE के शेयर  5.67 प्रतिशत की चढ़कर 5448.85 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

BSE का शेयर प्राइस टारगेट (BSE Target Price)

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने BSE के शेयरों को अंडरवेट की रेटिंग क अपग्रेड करके होल्ड कर दिया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने बीएसई शेयर टारगेट प्राइस को 3500 रुपये से बढ़ाकर 5250 रुपये कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार बीएसई की इनकम में अपग्रेड देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिस्काउंट ब्रोकिंग वॉल्यूम में भी 40 फीसदी की गिरावट आ सकती है।

BSE का कैसा है वित्तीय प्रदर्शन (BSE FY25 Q2 Result)

BSE ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी नहीं किये हैं। हालांकि, दूसरी तिमाही के नतीजों के अनुसार कंपनी का नेट प्रॉफिट तीन गुना वृद्धि हुई। इसके अलावा बीएसई का नेट रेवेन्यू भी दो गुना बढ़ गया।

BSE शेयर परफॉर्मेंस (BSE Share Performance)

बीएसई की वेबसाइट के अनुसार BSE का मार्केट कैप 69,808 करोड़ रुपये हो गया। बीते एक महीने में कंपनी के शेयर 3.87 फीसदी गिर गया। हालांकि एक साल में कंपनी के शेयर 143 फीसदी चढ़ गए। 5 साल में कंपनी के शेयर ने 3017 फीसदी का रिटर्न दिया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 14, 2025