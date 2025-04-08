scorecardresearch
BSE Sensex: 'मंगलमय' बाजार! 7 लाख करोड़ रुपये बढ़ी निवेशकों की संपत्ति | Top Gainers & Losers

बीएसई के अनुसार निवेशकों की संपत्ति आज 6.85 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 396.11 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले सत्र में मार्केट कैप 389.25 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 8, 2025 10:34 IST

BSE Sensex: सोमवार को रही ताबड़तोड़ बिकवाली के बाद निवेशकों को आज राहत मिली है। भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक आज हरे निशान पर 1% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। Nifty के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स आज हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। 

घरेलू शेयर बाजारों में आई इस तेजी की वजह से बीएसई का मार्केट कैप (MCap) करीब 6.9 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। बीएसई के अनुसार निवेशकों की संपत्ति आज 6.85 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 396.11 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले सत्र में मार्केट कैप 389.25 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था।

बीएसई पर 13 शेयर 52 Week High पर

आज 13 शेयरों ने अपने 52 Week High के उच्चतम स्तर को छुआ। डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और एनएसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे शेयर आज अपने एक साल के उच्चतम स्तर को छू गए। इसके अलावा, 27 शेयरों ने आज अपने-अपने एक साल के न्यूनतम स्तर को छुआ।

Sensex मार्केट हीटमैप

सुबह 10:24 बजे तक के आंकड़े

 

एशियन मार्केट

सोमवार की भारी बिकवाली के बाद एशियाई शेयरों में कुछ मजबूती देखने को मिली, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन अमेरिका पर 34% का टैरिफ नहीं हटाता तो उस पर और 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगेगा।

अभी क्या है मार्केट का हाल?

सुबह 10:23 बजे तक सेंसेक्स 0.96% या 703.73 अंक चढ़कर 73,841.63 अंक पर कारोबार कर रहा था। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इस वक्त तक 1.11% या 245.30 अंक चढ़कर 22,406.90 अंक पर कारोबार कर रहा था।

TECIL Chemicals and Hydro Power Limited, Shrenik Limited, Keynote Financial Services Limited, Silly Monks Entertainment Limited और Sarthak Metals Limited अभी तक निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं। 

वहीं A B Infrabuild Limited-RE, Groww Mutual Fund - Groww Nifty 200 ETF, Delhivery Limited, KBC Global Limited और Mirae Asset Mutual Fund - Mirae Asset NYSE FANG+ ETF अभी तक निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 8, 2025