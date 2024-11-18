PSU Bank समेत 3 स्टॉक्स में जमकर बनेगा पैसा! जानिए नए टारगेट्स

अक्टूबर के बाद नवंबर महीन में भी बाजार बीयर्स की गिरफ्त में नजर आ रहा है। सितंबर में बने 26277 के हाई से बाजार 10 प्रतिशत नीचे आ चुका है। जिसके लिए विदेशी निवेशकों की बिकवाली, दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजों और बढ़े हुए वैल्युएशन की वजह मानी जा रही है। इस गिरावट के माहौल में ब्रोकरेज हाउस ICICI Direct ने 3 स्टॉक्स में BUY की सलाह दी है और उम्मीद जताई है कि ये 3 स्टॉक्स 6 से 18 महीने के नजरिये से करीब 38 प्रतिशत तक रिटर्न दे सकते हैं।

Engineers India

ICICI Direct ने इस स्टॉक पर BUY की रेटिंग दी है। टारगेट 240 रुपये प्रति शेयर दिया है। स्टॉक का मौजूदा भाव करीब 180 रुपये है। ब्रोकरेज का मानना है कि इस भाव से शेयर में 33 प्रतिशत का अपसाइड दिख सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि FY25 की पहली छमाही में 5,140 करोड़ रुपये के मजबूत ऑर्डर इन्फ्लो के साथ-साथ मजबूत ऑर्डर बुक ने रेवेन्यू विजिबिलिटी सुनिश्चित की है। कंपनी की लॉन्ग-टर्म की संभावनाएं बेहतर दिख रही हैं।

Ratnaveer Precision Engineering

ICICI Direct ने इस शेयर प र खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 290 रुपये प्रति शेयर दिया है। स्टॉक का मौजूदा भाव करीब 221.15 रुपये है। इस भाव से शेयर में 31% का अपसाइड दिख सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक गुजरात स्थित रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग (RPEL) स्टेनलेस स्टील उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है, जिसमें तैयार शीट, वॉशर, सोलर छत हुक, पाइप और ट्यूब शामिल हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की क्षमता विस्तार से विकास को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू और निर्यात बाजारों से मांग में तेजी बनी रहेगी।

State Bank of India

ब्रोकरेज ने इस सरकारी बैंक के स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। टारगेट 1,000 रुपये प्रति शेयर दिया है। SBI स्टॉक का मौजूदा भाव करीब 804.05 रुपये है। इस भाव से शेयर में 24% का अपसाइड दिख सकता है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक SBI, भारत का सबसे बड़ा बैंक भी है जिसकी बैलेंस शीट का आकार लगभग 63 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। SBI ने रिटेल पोर्टफोलियो में मजबूती दिखाई है और PSU बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन मीट्रिक्स पेश किया है। बड़ी सब्सिडियरी कंपनियां और मजबूत आउटलुक वैल्यु ऐड करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

