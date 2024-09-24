Vodafone Idea शेयरों पर बंटी ब्रोकरेज की राय, जानिए आगे के टारगेट

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारVodafone Idea शेयरों पर बंटी ब्रोकरेज की राय, जानिए आगे के टारगेट

इस हफ्ते की शुरुआत से ही Vodafone Idea के शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल्स पर आगे के नजरिये के लिए ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी राय और टारगेट रखा है, आइये जानते हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 24, 2024 09:42 IST
Vodafone Idea share
Vodafone Idea share

इस हफ्ते की शुरुआत से ही Vodafone Idea के शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां मंगलवार को शेयरों में करीब 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। तो वहीं सोमवार को स्टॉक कारोबार के दौरान 10 प्रतिशत की बढ़त बनाने में कामयाब रहा है। वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल्स पर आगे के नजरिये के लिए ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी राय और टारगेट रखा है, आइये जानते हैं। 

Citi की राय
Vodafone Idea पर ब्रोकरेज फर्म Citi ने रिपोर्ट जारी की है। विदेशी ब्रोकरेज (Citi) ने स्टॉक में खरीदारी की राय की राय दी  है। उनका कहना है कि 30,000 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट डील का मतलब है कि निवेश प्लान पर कोई असर नहीं है। कंपनी AGR की समस्या से निपटने के लिए अब सीधे सरकार से बातचीत कर रही है।  वोडाफोन आइडिया को बाकी बचे कर्ज को 7-8 हफ्तों में चुकाने की उम्मीद की जा रही है। कंपनी 15 महीनों में एक बार फिर टैरिफ बढ़ोतरी करने की उम्मीद में है। वहीं टारगेट प्राइस को ब्रोकरेज ने ₹17 प्रति शेयर रखा है लेकिन लक्ष्य को घटा दिया है। पहले Vodafone Idea स्टॉक पर टारेगट प्राइस ₹22 रुपए था।

Motilal Oswal ने क्या कहा?
वहीं दूसरी ओर Vodafone Idea पर Motilal Oswal की भी रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर Neutral राय रखी है। Motilal Oswal ने अपने नोट में कहा है कि Q4 के बाद सब्सक्राइबर में बदलाव का दौर का खत्म होगा। Q3 में कैपेक्स रोलआउट शुरू होने के बाद सब्सक्राइबर चर्न कम होने की उम्मीद है यानि जो सब्क्राइबर्स छोड़कर जा रहे थे, वो रुकेंगे। कंपनी 7-8 हफ्तों में ₹35,000 करोड़ कर्ज चुकाने के लिए फंड भी जुटाएगी। अगले साल के लिए 20% तक टैरिफ में बढ़ोतरी की उम्मीद। ब्रोकरेज की ओर से टारगेट प्राइस  ₹12 प्रति शेयर किया गया है।

Vodafone Idea की कवरेज करने वाले 22 एनालिस्टों में 15 ने स्टॉक में बिकवाली की सलाह दी है। जबकि 3 ने होल्ड और बाकी ने खरीदारी की राय दी है। यानि स्टॉक पर ब्रोकरेज की राय बंटी हुई है।

(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से यहां किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 24, 2024