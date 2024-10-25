Dixon Technologies के दमदार Q2 नतीजों के बाद ब्रोकरेज हुए दीवाने!

Dixon Technologies ने सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। जिसमें नेट प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही ब्रोकरेज भी स्टॉक पर बुलिश होते दिखे हैं। आइये जानते हैं कंपनी की गाइडेंस और नए टारगेट्स के बारे में?

कैसे रहे नतीजे?

Dixon Technologies के दूसरी तिमाही में नतीजे अच्छे रहे हैं। नेट प्रॉफिट 265 प्रतिशत की दमदार बढ़ोतरी हुई है जो ₹412 करोड़ तक पहुंच गया है। यह महत्वपूर्ण बढ़ोतरी मोबाइल फोन प्रोडक्शन की वजह से हुई है। वहीं पिछले साल समान तिमाही में नेट प्रॉफिट करीब 113 करोड़ का था। ऑपरेशन से रेवेन्यू की बात की जाए तो 133 प्रतिशत बढ़कर 11,534 करोड़ रुपए हो गया है। जबकि पिछले साल समान तिमाही में 4943 करोड़ रुपये रहा था। EBIDTA भी 110 प्रतिशत बढ़कर 420 करोड़ पर पहुंच गया है। EBITDA मार्जिन 3.7% पर रहे हैं।

गाइडेंस

कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में ₹40,000 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद कर रहे हैं। ये 25% से 33% ज्यादा है पुरानी गाइडेंस के मुकाबले, क्योंकि कंपनी ने पहले ₹30,000 के आसपास रेवेन्यू की उम्मीद जताई थी।

Nomura

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने Dixon Technologies पर खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट 18,654 प्रति शेयर कर दिया है। नोमुरा ने अपनी नोट में लिखा कि मोबाइल, IT हार्डवेयर और कॉम्पोनेंट्स कंपनी के लिए प्रमुख लॉन्ग टर्म अवसर हैं। उसने डिक्सन के रेवेन्यू के अनुमान को 10%, 8% और 5% बढ़ाया है और वित्तीय वर्ष 2025-2027 के लिए अर्निग पर शेयर (EPS) के अनुमान को 3% से 5% तक बढ़ाया है। ब्रोकरज ने कहा कि कॉम्पोनेंट प्रोडक्शन पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण लाभ का कारण बनेगा, जिसका पूरा प्रभाव वित्तीय वर्ष 2027 से दिखाई देगा।

डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर 5% की बढ़त के साथ खुले, लेकिन तुरंत ठंडे पड़ गए और ₹14,379 पर 5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस साल 2024 में स्टॉक ने अब तक 132% की वृद्धि की है।

