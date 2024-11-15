इस Miniratna PSU Stock पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट ने छेड़ी बड़ी बहस!

सरकारी कंपनी BEML के शेयर हालिया स्टॉक मार्केट गिरावट में तेज़ी से गिर गए हैं। PSU मिनी रत्न कंपनी ने सितंबर 2024 तिमाही में फ्लैट प्रदर्शन को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म्स को बहस में डाल दिया है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है, क्योंकि इसके बढ़ते हुए ऑर्डर बुक को ध्यान में रखा जा रहा है।

BEML ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए साल दर साल (YoY) आधार पर 0.75 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 51.03 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। हालांकि, इसकी ऑपरेशंस से हासिल रेवेन्यू में साल दर साल 6.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 859.84 करोड़ रुपये रहा।

BEML की ऑर्डर बुक तिमाही के लिए 11,453 करोड़ रुपये थी, जिसमें चालू वर्ष में एग्जिक्यूशन किए जा सकने वाले 2,784 करोड़ रुपये के ऑर्डर और अगले सालों में 8,669 करोड़ रुपये के ऑर्डर शामिल हैं। यह राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी एयरोस्पेस, खनन, रेलवे और मेट्रो जैसी उद्योगों के लिए मशीनरी और उत्पाद बनाती है और इसके ग्राहक Rail Vikas Nigam, Adani Power और Chennai Metro Rail जैसे हैं।

निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने FY25 और FY26 के लिए अपने अनुमान अधिकांश रूप से बनाए रखा है और FY27 के आंकड़े पेश किए हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि हम कंपनी को इसके बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन के लिए पसंद करते हैं, जो FY24 में 10.9 प्रतिशत से FY27E में 15.6 प्रतिशत तक की स्थिर EBITDA मार्जिन विस्तार दिख सकता है।

कंपनी के ऑर्डर बुक के FY25E से FY27E तक 20 प्रतिशत के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा एक कैपिटल साइकिल में सधार जो FY27 में अनुमानित 224 दिनों तक रहेगा। BEML कंपनी कर्ज मुक्त है और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक विकास संभावनाएं इसके दृष्टिकोण को और मजबूत करती हैं, कंपनी ने "खरीदें" रेटिंग देते हुए 4,732 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है।

बीईएमएल के शेयर जुलाई 2024 में 5,489.15 रुपये के 52-सप्ताह उच्चतम स्तर से 31 प्रतिशत तक गिर चुके हैं। हालांकि, स्टॉक गुरुवार को 3,792 रुपये पर बंद हुआ, जो कि एक और आधे प्रतिशत की गिरावट थी। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग 15,800 करोड़ रुपये था।

वहीं दूसरी ओर एलारा कैपिटल ने FY25E कमाई का अनुमान 7 प्रतिशत घटा दिया है, हालांकि उसने FY26E के कमाई अनुमान को बनाए रखा। ब्रोकरेज को मेट्रो परियोजनाओं और उत्पाद मिश्रण में लगातार चुनौती का सामना करने की उम्मीद है। रेलवे और मेट्रो में नए ऑर्डर हासलि करने में देरी और उच्च आधार के कारण ऑर्डर फ्लो में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,770 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये कर रहे हैं, लेकिन 'सेल' रेटिंग बनाए रखते हैं।

