scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस शेयर पर ब्रोकरेज की बड़ी भविष्यवाणी! कंपनी के फंडामेंटल्स पर कही बात!

इस शेयर पर ब्रोकरेज की बड़ी भविष्यवाणी! कंपनी के फंडामेंटल्स पर कही बात!

ब्रोकरेज फर्म HSBC ने फूड डिलीवरी एग्रीगेटर Swiggy ने फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों सेक्टर्स में पायनियर का काम किया है। हालांकि, यह अपने पहले आने के फायदे को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाया है। 

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 6, 2024 11:56 IST
The global brokerage said in the online food delivery (OFD) segment, Swiggy is narrowing the gap with Zomato in terms of margins and scale.
The global brokerage said in the online food delivery (OFD) segment, Swiggy is narrowing the gap with Zomato in terms of margins and scale.

ब्रोकरेज फर्म HSBC ने फूड डिलीवरी एग्रीगेटर Swiggy Ltd. पर "होल्ड" सिफारिश के साथ कवरेज शुरू की है। HSBC ने स्विगी के शेयरों के लिए ₹550 का प्राइस टारगेट किया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि स्विगी ने फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों सेक्टर्स में पायनियर का काम किया है। हालांकि, यह अपने पहले आने के फायदे को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाया है। HSBC का मानना है कि दोनों क्षेत्रों में वृद्धि और प्रॉफिटिबिलिटी को बनाए रखना प्रॉफिटिबिलिटी की तीव्रता को देखते हुए एक चुनौती हो सकता है।

advertisement

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी इसी प्रकार की चिंता को वर्तमान क्विक कॉमर्स खिलाड़ियों पर उजागर किया था। जेफरीज ने कहा था कि अमेज़न तेज़ जैसे नए खिलाड़ियों के जरिए की जा रही आक्रामक छूट मौजूदा खिलाड़ियों को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर सकती है, जो समग्र प्रॉफिटिबिलिटी अनुमान को जोखिम में डाल सकता है।

ब्रोकरेज ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 और 2027 के दौरान HSBC को उम्मीद है कि स्विगी का फूड डिलीवरी बिजनेस 16% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ेगा और क्विक कॉमर्स बिजनेस की वृद्धि दर लगभग 65% होगी।

हालांकि, HSBC को लगता है कि स्विगी वित्तीय वर्ष 2028 से पहले ईबिटडा (EBITDA) आधार पर ब्रेक-ईवन नहीं हो पाएगा। स्विगी ने अपनी लिस्टिंग के बाद पहली तिमाही के परिणामों की घोषणा करते हुए ₹625.5 करोड़ का शुद्ध घाटा रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के जून तिमाही और सितंबर तिमाही के समान स्तर पर है।


स्विगी ने अपने शेयरधारकों को पत्र में कहा कि हम अक्टूबर-दिसंबर 2025 तक योगदान ब्रेक-ईवन और जुलाई-सितंबर 2027 तक एडजेस्टेड EBITDA ब्रेक-ईवन की उम्मीद करते हैं। स्विगी पर अब तक सात विश्लेषकों ने कवरिज की है, जिनमें से तीन ने इस शेयर पर "सेल" रेटिंग दी है, जबकि दो ने "बाय" और दो ने "होल्ड" रेटिंग दी है। स्विगी के शेयर अब ₹547.5 पर 1.4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो इसके आईपीओ मूल्य ₹390 से 40% अधिक है।


डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 6, 2024