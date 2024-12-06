इस शेयर पर ब्रोकरेज की बड़ी भविष्यवाणी! कंपनी के फंडामेंटल्स पर कही बात!

ब्रोकरेज फर्म HSBC ने फूड डिलीवरी एग्रीगेटर Swiggy Ltd. पर "होल्ड" सिफारिश के साथ कवरेज शुरू की है। HSBC ने स्विगी के शेयरों के लिए ₹550 का प्राइस टारगेट किया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि स्विगी ने फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों सेक्टर्स में पायनियर का काम किया है। हालांकि, यह अपने पहले आने के फायदे को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाया है। HSBC का मानना है कि दोनों क्षेत्रों में वृद्धि और प्रॉफिटिबिलिटी को बनाए रखना प्रॉफिटिबिलिटी की तीव्रता को देखते हुए एक चुनौती हो सकता है।

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी इसी प्रकार की चिंता को वर्तमान क्विक कॉमर्स खिलाड़ियों पर उजागर किया था। जेफरीज ने कहा था कि अमेज़न तेज़ जैसे नए खिलाड़ियों के जरिए की जा रही आक्रामक छूट मौजूदा खिलाड़ियों को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर सकती है, जो समग्र प्रॉफिटिबिलिटी अनुमान को जोखिम में डाल सकता है।

ब्रोकरेज ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 और 2027 के दौरान HSBC को उम्मीद है कि स्विगी का फूड डिलीवरी बिजनेस 16% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ेगा और क्विक कॉमर्स बिजनेस की वृद्धि दर लगभग 65% होगी।

हालांकि, HSBC को लगता है कि स्विगी वित्तीय वर्ष 2028 से पहले ईबिटडा (EBITDA) आधार पर ब्रेक-ईवन नहीं हो पाएगा। स्विगी ने अपनी लिस्टिंग के बाद पहली तिमाही के परिणामों की घोषणा करते हुए ₹625.5 करोड़ का शुद्ध घाटा रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के जून तिमाही और सितंबर तिमाही के समान स्तर पर है।



स्विगी ने अपने शेयरधारकों को पत्र में कहा कि हम अक्टूबर-दिसंबर 2025 तक योगदान ब्रेक-ईवन और जुलाई-सितंबर 2027 तक एडजेस्टेड EBITDA ब्रेक-ईवन की उम्मीद करते हैं। स्विगी पर अब तक सात विश्लेषकों ने कवरिज की है, जिनमें से तीन ने इस शेयर पर "सेल" रेटिंग दी है, जबकि दो ने "बाय" और दो ने "होल्ड" रेटिंग दी है। स्विगी के शेयर अब ₹547.5 पर 1.4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो इसके आईपीओ मूल्य ₹390 से 40% अधिक है।



