Tata Motors Shares पर आया हिला देना वाला टारगेट! निवेशकों के लिए बड़ी खबर

Tata Motors Ltd के शेयरों को लेकर निवेशक के मन में ढेरों सवाल हैं कि इस स्टॉक की आगे की चाल क्या रह सकता है? दरअसल टाटा मोटर्स के शेयर ₹1,179 के पिछले उच्चतम स्तर से 32 प्रतिशत तक गिर चुके हैं। आइये जानते हैं ब्रोकरेज का नजरिया...

Tata Motors Ltd. के शेयर वर्तमान स्तरों से 60% तक चढ़ सकते हैं, जैसा कि ब्रोकर फर्म Macquarie के जरिए निर्धारित टारगेट प्राइस में बताया गया है। इस ब्रोकरेज ने स्टॉक पर "आउटपरफॉर्म" रेटिंग दी है और ₹1,278 का टारगेट प्राइस रखा है, जो वर्तमान स्तरों से 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी के संकेत देता है। यह टाटा मोटर्स के लिए दलाल स्ट्रीट पर दूसरा सबसे हाई मूल्य टारगेट है।

मैक्वेरी ने कहा कि JLR के Q3 बिक्री आंकड़ों के लिए मुख्य सकारात्मक पहलू इसका स्वस्थ प्रोडक्ट मिक्स था, जिसमें प्रीमियम मॉडल कुल बिक्री का 70% हिस्सा थे, जबकि दिसंबर 2023 में यह 62% और सितंबर 2024 में 67% था।

हालांकि चीन में खुदरा बिक्री पिछले साल से 41% गिरी, वहीं चीन के बाहर उत्तरी अमेरिकी बाजार के कारण, बिक्री में पिछले साल से 3% की वृद्धि हुई। मैक्वेरी ने अपने नोट में लिखा कि JLR की आय की दिशा और कैश फ्लो, घरेलू कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा मोटर्स के लिए प्रमुख कारक हैं जिन्हें आगे ट्रैक करना होगा।

मॉर्गन स्टैनली भी टाटा मोटर्स के शेयरों में 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद करता है, जबकि ₹920 के टारगेट प्राइस के साथ अपनी "इक्वलवेट" रेटिंग बनाए रखता है। इसका कहना है कि JLR के थोक मात्रा इस तिमाही में उनके अनुमान से आगे रहे।

ब्रोकर ने JLR के लिए वर्तमान तिमाही के लिए 9.6% EBIT मार्जिन का अनुमान लगाया है और वित्तीय वर्ष 2025 के मार्जिन मार्गदर्शन को पूरा करने के लिए, JLR को चौथी तिमाही में 9.5% EBIT मार्जिन रिपोर्ट करना होगा, जैसा कि मॉर्गन स्टैनली ने कहा है, जिन्होंने यह भी जोड़ा कि वित्तीय वर्ष 2026 के लिए मार्जिन मार्गदर्शन एक महत्वपूर्ण ट्रिगर होगा।

नोमुरा ने टाटा मोटर्स पर "खरीद" रेटिंग दी है और ₹990 का टारगेट प्राइस रखा है, जो वर्तमान स्तरों से 25% की संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है। टाटा मोटर्स पर कवर करने वाले 36 विश्लेषकों में से 22 ने "खरीद" रेटिंग दी है, नौ ने "होल्ड" कहा है, जबकि पांच ने स्टॉक पर "सेल" रेटिंग दी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।