scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस PSU स्टॉक में आएगा तेजी का तूफान! अपने हाई से 40 प्रतिशत आ चुका है नीचे

इस PSU Stock में आएगा तेजी का तूफान! अपने हाई से 40 प्रतिशत आ चुका है नीचे

एक ऐसी PSU कंपनी का शेयर जो अपने हाई से करीब 40 प्रतिशत नीचे आ चुका है। स्टॉक एक महीने में करीब 5 प्रतिशत नीचे आ चुका है। तो वहीं बीते एक महीने में शेयर फ्लैट रहा है। ऐसे में ब्रोकरेज, स्टॉक में बंपर तेजी की उम्मीद जता रहा है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 4, 2024 13:27 IST

एक ऐसी PSU कंपनी का शेयर जो अपने हाई से करीब 40 प्रतिशत नीचे आ चुका है। स्टॉक एक महीने में करीब 5 प्रतिशत नीचे आ चुका है। तो वहीं बीते एक महीने में शेयर फ्लैट रहा है। ऐसे में ब्रोकरेज, स्टॉक में बंपर तेजी की उम्मीद जता रहा है।

advertisement

शेयर का नाम Housing And Urban Development Corp Ltd यानि HUDCO है। ब्रोकरेज फर्म Elara Securities स्टॉक पर बुलिश दिख रहा है। सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक पर विश्वास जताते हुए खरीदने की राय दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि HUDCO अब आकर्षक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यह हाल ही में ₹353 के पीक से लगभग 40% नीचे आ गया है।

Elara Securities ने कहा

Elara Securities ने ये भी कहा कि HUDCO पर टारगेट प्राइस ₹361 प्रति शेयर रखा है और इसे 2.7 गुना प्राइस टू बुक के रूप में वेल्यू किया है। आपको बता दें कि स्टॉक 2024 में अब तक 66% ऊपर है।

तिमाही के दौरान HUDCO की ₹62,375 करोड़ की मंजूरियां मिली, जो जून तिमाही में ₹14,097 करोड़ थीं। इस हिसाब से देखें तो लोन बांटने में साल दर साल लगभग तीन गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह जून तिमाही से 28.1% गिरकर ₹9,074 करोड़ रह गया। HUDCO की एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है, जिसमें ग्रॉस NPA 2.04% से घटकर 2.42% हो गया है, जबकि नेट NPA 0.31% से घटकर 0.33% रह गया है।

एलाईरा ने अपनी नोट में लिखा कि वह उम्मीद करती है कि HUDCO का ग्रॉस NPA वित्तीय वर्ष 2027 तक 1.5% के स्तर तक गिर जाएगा। मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि वह वित्तीय वर्ष 2026 तक अपनी पूरी NPA पोर्टफोलियो का समाधान करने की उम्मीद करता है।

ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि हालांकि HUDCO ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 3.2% - 3.25% गाइडेंस बनाए रखा है। कंपनी के हाई यील्ड शहरी इंफ्रा एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करने और उधारी के उचित मिश्रण के चलते इससे अधिक होने की संभावना है। लोन ग्रोथ, सकारात्मक गाइडेंस और एसेट क्वालिटी में निरंतर सुधार के चलते एक मजबूत तेजी का मामला बनता है।

इसके परिणामस्वरूप एलाईरा ने HUDCO के वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 की कमाई के अनुमान को 7% और 3% तक बढ़ा दिया है, जिसमें खराब एसेट्स के समाधान से संबंधित लेखा-जोखा शामिल हैं। यह उम्मीद करती है कि HUDCO "कम प्रीमियम" मांग करेगा और आवास और बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर का सबसे अधिक फायदा उठाएगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 4, 2024