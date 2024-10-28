अक्टूबर महीने में शेयर मार्केट में 6 से 7 प्रतिशत का करेक्शन देखा है। ऐसे में बहुत सारे निवेशक हैं जो इस गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढ रहे हैं। ऐसे में कुछ ब्रोकरेज 3 स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आइये जानते हैं किन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दी जा रही है?



Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)

ब्रोकरेज ICICI Direct ने IREDA पर खरीदारी रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹280 रखा है। जो 40 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी की संभावनाएं दिखाता है। FY24 में IREDA की आय में 42.55% की बढ़ोतरी हुई है, जो ₹3,483 करोड़ से बढ़कर ₹4,965 करोड़ हो गई है, वहीं नेट प्रॉफिट 44.74% बढ़कर ₹1,252 करोड़ हो गया। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹51,416 करोड़ है। IREDA, भारत सरकार की कंपनी है जो रेन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की वित्तीय सहायता करती है। इस कंपनी को भारत में स्थायी ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने के लिए नवरत्न का दर्जा हासिल है।

RBL Bank Limited

Emkay Global ने RBL Bank को खरीदारी की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹325 रखा है, जो 100 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी को दर्शाता है। FY24 में बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 24.08% बढ़कर ₹6,043.75 करोड़ हो गया है और नेट प्रॉफिट 32.27% बढ़कर ₹1,168 करोड़ हो गया है। आपको बता दें कि RBL Bank एक प्राइवेट बैंक है जो अपने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल और पारंपरिक बैंकिंग सर्विस देता है। यह बैंक देशभर में 517 शाखाओं और 1,166 बिजनेस लोकेशंस पर मौजूद है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹9,829.26 करोड़ का है।

AU Small Finance Bank Limited

Motilal Oswal ने AU Small Finance Bank को खरीदारी की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹830 रखा है, जो 35 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्शाता है। FY24 में बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 16.54% बढ़कर ₹5,157 करोड़ हो गया है, जबकि नेट प्रॉफिट ₹1,535 करोड़ हो गया है। भारत में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए विभिन्न बैंकिंग सर्विस देता है। यह बैंक पर्सनल लोन, सेविंग अकाउंट्स, और व्हीकल लोन जैसी सर्विस अपने नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।