ये Power Stock बनने वाला है रॉकेट! हर शेयर पर 200 रुपए का फायदा?

एक ऐसा मल्टीबैगर पावर स्टॉक, जो बाजार में गिरावट के बावजूद अपना जबरदस्त दम दिखा रहा है। इतना ही नहीं मजबूत फंडामेंटल के दम पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने स्टॉक में बंपर उछाल की उम्मीद जताई है।

स्टॉक पर क्यों बुलिश?

तो कंपनी का नाम Skipper Ltd. है। ब्रोकरेज नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपने नोट में कहा है कि Skipper Ltd. एक मजबूत स्थिति में एकदम अलग प्लेयर के रूप में शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए तैयार है। नुवामा का कहना है कि National Electricity Policy (NEP) के जरिए जिसमें FY22 से FY32 तक ट्रांसमिशन पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ₹9.2 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा, जिसका फायदा कंपनी को भी होता हुआ दिखेगा। साथ ही रेन्यूएबल एनर्जी (RE) की वैश्विक दिशा में बदलाव हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन (HV T&D) पूंजी खर्च, कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।

कैसी रह सकती है ग्रोथ?

नुवामा FY24-27 में ऑर्डर फ्लो, बिक्री और EPS की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) 22%, 26%, और 50% की उम्मीद कर रहा है, जबकि FY27 तक EBITDA मार्जिन 10.5% होने का अनुमान है।

Skipper Ltd. का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) FY24 में 9.7% से बढ़कर FY27 तक 10.5% तक पहुंचने की उम्मीद है और अगले तीन वर्षों में 11% का लक्ष्य देने का संकेत भी है।

इसके अलावा कंपनी अगले चार से 5 सालों में ₹800 करोड़ के खर्च पर टॉवर उत्पादन क्षमता को 3 लाख MTPA से 6 लाख MTA तक दोगुना करने का इरादा रखती है।

जबरदस्त तेजी की उम्मीद

ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का बुल केस प्राइस टारगेट ₹740 प्रति शेयर है। जिसमें FY27E तक 11% मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम (OI) में 30% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) को शामिल किया गया है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस स्टॉक पर 'बाय' रेटिंग के साथ ₹650 का प्राइस टारगेट निर्धारित किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।