FMCG Share पर आई NOMURA की रिपोर्ट, HUL और ITC के अलावा निवेशक को पसंद हैं ये शेयर
Share Market News: शेयर बाजार में भारी बिकवाली होती है तो निवेशक FMCG सेक्टर की तरफ रुख करते हैं। एफएमसीजी शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म NOMURA की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि निवेशक कौन-से शेयर को पसंद कर रहे हैं।
Share Market Update: स्टॉक मार्केट में वोलिटिलि ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में निवेशक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए FMCG Sector की तरफ रुख कर रहे हैं। दरअसल, एफएमसीजी सेक्टर को वोलेटाइल मार्केट में सेफ माना जाता है।
एफएमसीजी सेक्टर की जब भी बात आती है तो सबसे पहला ध्यान हिन्दुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टाटा कंज़्यूमर, मैरिको पर जाता है। एफएमसीजी सेक्टर में इन शेयरों का वैल्यूएशन अच्छा माना जाता है। एफएमसीजी सेक्टर को लेकर हाल ही में ब्रोकरेज फर्म NOMURA की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ शेयरों को रिकमंड किया है।
एफएमसीजी सेक्टर में तेजी की उम्मीद
ब्रोकरेज फर्म नोमुरा में अनुमान लगाया है कि इस साल एफएमसीजी सेक्टर में तेजी आ सकती है। पिछले साल इस सेक्टर में तेजी अर्निंग ग्रोथ कम रही। हालांकि, आने वाले समय में इस सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने सेक्टर की स्थिति बेहतर होने के साथ यह भी कहा कि इसका वॉल्यूम सीमित दायरे में रह सकता है।
निवेशकों को दी सलाह
नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महंगाई की स्थिति में ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड रीजनल और नॉन-ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की भी मु्ख्य हिस्सेदारी होगी। एमएफसीजी में आईटीसी लिमिटेड पर ब्रोकरेज ने 'BUY' की रेटिंग थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और मैरिको लिमिटेड के बीच कॉम्पिटिशन है।
ब्रोकरेज ने ITC के लिए 575 रुपये और HUL के लिए 3100 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। वहीं मैरिको के लिए 760 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।