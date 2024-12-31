वैश्विक ब्रोकरेज फर्म Citi ने Vodafone Idea Ltd. पर अपनी रिपोर्ट साझा की है। उनका कहना है कि Vodafone Idea के लिए बड़ी राहत है, जिसके तहत बैंक गारंटी देने से छूट मिल गई है। इस परेशानी के तहत कंपनी के बैंकों से कर्ज़ हासिल करने की कोशिशों में एक प्रमुख अड़चन आ रही थी।

सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र के प्रति अपने समर्थन की स्पष्ट निशानी के रूप में पिछले नीलामियों में खरीदी गई स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी के लिए आखिरकार छूट मंजूर कर दी है। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने ₹13 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ Vodafone Idea Ltd. को 'खरीदें' रेटिंग दी है। इस टारगेट प्राइस से सोमवार के क्लोजिंग लेवल से 68 प्रतिशत का संभावित उछाल देखने को मिल सकता है।

सिटी ने यह भी नोट किया कि यह ग्रोथ Indus Towers के लिए सकारात्मक प्रभाव डालता है। ब्रोकरेज ने Indus Towers पर 'पॉजिटिव वॉच लिस्ट' बनाए रखते हुए कहा कि बाजार ने इसके 6 प्रतिशत से अधिक डिविडेंड यील्ड की अनदेखी की है। इस मामले में बेहतर नजरिया इस स्टॉक को और आकर्षक बनाती है।

विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि Vodafone Idea के कर्ज़ फंडिंग में कोई भी प्रगति एक महत्वपूर्ण बिंदु है और दोनों स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होगा।

DoT ने 2012, 2014, 2015, 2016 और 2021 में आयोजित नीलामियों के जरिए से खरीदी गई स्पेक्ट्रम के लिए वित्तीय बैंक गारंटी को खत्म कर दिया है। हालांकि, यह कुछ शर्तों और शर्तों के अधीन है। घोषणा से पहले, Vodafone Idea को प्रत्येक स्पेक्ट्रम किस्त के लिए लगभग ₹24,800 करोड़ की बैंक गारंटी 13 महीने पहले जमा करनी थी, जो नीलामियों के लिए नियत किस्त से संबंधित थी।

Vodafone Idea ने कहा है कि बैंक गारंटी छूट का यह कदम सरकार के टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्रति निरंतर समर्थन का स्पष्ट संकेत है और यह सुनिश्चित करेगा कि बैंकिंग प्रणाली के जोखिम का उपयोग टेलीकॉम ऑपरेटरों के जरिए भारत में 4G और 5G नेटवर्क के और विस्तार के लिए किया जाएगा।

26 नवंबर को एक्सचेंजों को दी गई एक स्पष्टता में Vodafone Idea ने रिपोर्ट्स पर स्पष्ट किया था कि केंद्रीय कैबिनेट ने 2022 तक आयोजित नीलामियों में खरीदी गई स्पेक्ट्रम के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों के जरिए प्रदान की जाने वाली बैंक गारंटी की छूट को मंजूरी दी है। कंपनी ने कहा था कि उसे इस संबंध में DoT से अब तक कोई संचार नहीं मिला है, लेकिन उसने डॉट से बैंक गारंटी की हटाने के लिए विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं, जो उद्योग की भी मांग है।

