शेयर बाज़ार

ये स्मॉल कैप स्टॉक निवेशकों को बनाएगा मालामाल!

शेयर बाजार में निवेशक ऐसे स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो सस्ता हो, फंडामेंटल मजबूत हो और जल्द ही बंपर रिटर्न भी दे। ऐसे में ब्रोकरेज हाउस एंटिक ब्रोकिंग एक स्टॉक की कवरेज शुरू की है और उनका मानना है ये कि स्मॉलकैप स्टॉक निवेशकों को मालामाल कर सकता है। आइये जानते हैं कौन सी है ये कंपनी और इससे चुनने की वजह क्या है?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 17, 2024 08:46 IST
Small Cap Stock
Small Cap Stock



स्टॉक की चाल
मल्टीबैगर स्टॉक पर ब्रोकरेज हाउस एंटिक ब्रोकिंग ने कवरेज शुरू कर दी है।  उन्होंने फार्मा सेक्टर की स्मालकैप कंपनी Shilpa Medicare को चुना है। पिछले 6 महीने में स्टॉक का रिटर्न 100 प्रतिशत से ज्यादा है। जबकि 1 साल का रिटर्न 150 प्रतिशत और 2024 में अब तक 175 प्रतिशत रहा है।  कंपनी का मार्केट कैप 8,751 करोड़ से ज्यादा है।

कंपनी को क्यों चुना?
ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि Shilpa Medicare, लीडिंग API और फॉर्मूलेशन मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जिसके पास ऑन्कोलॉजी (कैंसर से जुड़ी बीमारियों का इलाज ) में मजबूत क्षमताएं हैं, मजबूत R&D है और इससे चलते डायवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाती है। 

पिछले कुछ सालों में Shilpa Medicare ने अपने मौजूदा और भविष्य के ग्रोथ ड्राइवर्स जैसे CDMO, फॉर्मूलेशन के लिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम (NDDS), बायोसिमिलर और रीकॉम्बिनेंट ह्यूमन एल्बुमिन (rHA) सेगमेंट के लिए एक बड़ा कैपेक्स किया है। 

ब्रोकरेज का मानना ​​है कि कंपनी के पाइपलाइन मोनेटाइजेशन से 2 साल के दौरान करीब 34% की रेवेन्यू ग्रोथ CAGR हो सकती है, जिसमें वित्त वर्ष 27 तक करीब 35% का EBITDA मार्जिन और 100% से ज्यादा का  EPS CAGR हो सकता है।

नया टारगेट
एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने Shilpa Medicare पर खरीदारी की सलाह दी है। साथ ही प्राइस टारगेट प्राइस 1300 रुपये कर दिया है। 13 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 883 पर बंद हुआ था। इस हिसाब से देखें तो मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 47 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न दे सकता है। 
फार्मा स्पेस का ये स्मॉलकैप शेयर बीते एक साल में शेयरधारकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है. 


(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लें)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
