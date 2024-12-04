इस PSU stock से ब्रोकरेज बुलिश, Dividend से भी निवेशकों की कमाई

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज सरकारी GAIL (India) Limited के शेयरों पर बुलिश है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि GAIL को FY26 में दो प्रमुख पाइपलाइनों के कमीशन होने के बाद ट्रांसमिशन में हिस्सेदारी हासिल करनी चाहिए। यह भी संभावना जताई जा रही है कि यदि मार्च तक टैरिफ में वृद्धि होती है, तो ट्रांसमिशन बिजनेस का रेटिंग फिर से बढ़ सकता है। इसके अलावा, यह FY24-27 के दौरान 9 प्रतिशत EBITDA CAGR का अनुमान भी लगा रहा है।

हाल ही में, इस PSU कंपनी ने Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत एक नए बनाए गए LNG जहाज के लिए लॉन्ग-टर्म चार्टर हायर किया गया है। यह LNG जहाज एक आधुनिक दो-स्ट्रोक वेसल होगा, जिसकी टैंक क्षमता 1,74,000 क्यूबिक मीटर होगी, और इसे Samsung Heavy Industries Co Ltd, कोरिया द्वारा निर्मित किया जाएगा, जिसके साथ जहाज मालिक कंपनी ने एक शिपबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है।

GAIL का नया टारगेट

जेफरीज ने BUY रेटिंग बनाए रखते हुए टारगेट प्राइस को ₹240 से घटाकर ₹235 कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि H2FY25 में ट्रेडिंग प्रॉफिट का आउटलुक सकारात्मक है। भारत की गैस मांग का आउटलुक मजबूत बना हुआ है, जो नई उत्पादन/ LNG कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ती पाइपलाइन कनेक्टिविटी से प्रेरित है।

GAIL (India) Limited BSE 100 का एक बाजार है। BSE विश्लेषण के अनुसार (4 दिसंबर तक), GAIL के शेयरों ने पिछले 1 हफ्ते और 2 हफ्ते में 3.15 प्रतिशत और 7.21 प्रतिशत का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 महीने और 3 महीने में यह शेयर 0.10 प्रतिशत और 14.02 प्रतिशत गिरे हैं। YTD आधार पर राज्य स्वामित्व वाली कंपनी के शेयरों में 20.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में कंपनी के शेयरों ने 46.90 प्रतिशत, 114.59 प्रतिशत, 126.73 प्रतिशत, 142.69 प्रतिशत और 126.04 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

GAIL डिविडेंड

इस साल GAIL ने फरवरी में ₹5.50 का डिविडेंड घोषित किया। 2023 में इस PSU कंपनी ने ₹4 का डिविडेंड दिया था। 2022 में भी कंपनी ने मार्च में ₹5 और अगस्त में ₹1 का डिविडेंड घोषित किया था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

