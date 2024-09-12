डिफेंस स्टॉक BEL में बनेगा पैसा! दो और Stocks पर क्या कहते हैं ब्रोकरेज?

BEL Share

Morgan Stanley की ओर से Bharat Electronics (BEL) पर रिपोर्ट जारी की गई है। ब्रोकरेज की ओर से कहा गया है कि कंपनी को Cochin Shipyard की ओर से 850 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके साथ ही नेविगेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए भी BEL को 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। वित्त वर्ष 2025 के ईयर टू डेट के हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक 7000 करोड़ रुपए है। स्टॉक का 291 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा है।

Morgan Stanley ने स्टॉक पर Overweight की रेटिंग दी गई है और टारगेट 364 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है।

IEX Share

IEX पर Antique ने राय दी है। कंपनी की डबल डिजिट ग्रोथ अगस्त 2024 और ईयर टू डेट जारी रही है। वॉल्यूम ग्रोथ एक्सचेंज कीमतों में नरमी के साथ DAM मार्केट प्राइस से समर्थित है। FY25/26/27 के लिए EPS को 5%/6%/7% बढ़ाया और मल्टीपल को 40x से 45x पर बढ़ाया गया है। कंपनी की लगातार प्लानिंग से प्रैक्टिकल कठिनाइयों के कारण जोखिम समय के साथ कम हो सकता है। अब तक कोई प्रमुख बेनिफेटि्स नहीं देखे गए हैं।

ब्रोकरेज की ओर से IEX पर खरीदारी की कॉल दी गई है और लक्ष्य 219 रुपए से बढ़ाकर 262 रुपए प्रति शेयर कर दिया है।



Tata Steel Share

Tata Steel पर Morgan Stanley ने अपना नजरिया रखा है। कंपनी ने UK सरकार के साथ पोर्ट टैलबॉट में अपने ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट के लिए पहले से सहमत £500 मिलियन अनुदान पर समझौता कर लिया है। इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देख सकते हैं। UK सरकार के साथ नई चर्चाओं पर पूरी जानकारी नहीं है। प्रभावित कर्मचारियों के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय समर्थन है या नहीं, इस पर स्पष्टता का इंतजार है। अतिरक्त प्रोजेक्ट कॉस्ट को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। £1.25 बिलियन का ये प्रोजेक्ट तीन साल के अंदर चालू होने की उम्मीद है और इससे 5,000 नौकरियों को बचाने का लक्ष्य है। घटाया

ब्रोकरेज की ओर से टाटा स्टील पर अंडरवेट कॉल दी गई है और टारगेट को ₹135 प्रति शयेर किया है। जबकि स्टॉक का मौजूदा भाव 150 रुपए है।

डिस्‍क्‍लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी स्‍टॉक्‍स में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय एडवाइजर से राय लें।



