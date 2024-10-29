इस PSU Stock पर चेतावनी! दूर रहने की सलाह



सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) पर ज्यादातर विश्लेषकों की राय सतर्क से मंदी की है। स्टॉक को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों आ रही है, आइये जानते हैं।

BHEL ने सितंबर तिमाही में आश्चर्यजनक नेट प्रॉफिट की रिपोर्ट की, जो नेट लॉस की अपेक्षाओं के एकदम उलट रहा। इस परिणाम के चलते स्टॉक ने दिन के दौरान 10% तक की बढ़ोतरी की, लेकिन आखिरी में 6% की तेजी के साथ बंद हुआ।

ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अपनी नोट में लिखा कि BHEL में बदलाव स्पष्ट हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 40 गुना प्राइस टू अर्निंग के रेश्यो पर स्टॉक काफी ज्यादा महंगा दिख रहा है। CLSA ने BHEL पर "अंडरपरफॉर्म" रेटिंग रखी है, जिसका टारगेट प्राइस ₹189 है, जो सोमवार की क्लोजिंग लेवल से 18% की और गिरावट का संकेत देता है। BHEL के शेयर पहले ही ₹335 के हाल के शिखर से 30% से अधिक गिर चुके हैं।

ब्रोकरेज ने कहा कि BHEL में ऑपरेशनल आधार से सुधर हुआ है, जिसमें एग्जिक्यूशन 33% बढ़ा है, हालाँकि यह एक लो बेसआधार पर है, जो 40% बैकलॉग ग्रोथ के चल रहा है। इस तिमाही के लिए ग्रॉस मार्जिन भी लगभग 350 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है, जो पिछले 7 सालों की गिरावट के बाद है।

वहीं दूसरी ओर CLSA ने एक सकारात्मक पहलू को भी उजागर किया है, जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के कारण फॉसिल ऑर्डरों की वापसी है। वित्तीय वर्ष 2030 के बाद थर्मल बिजनेस का भविष्य दिखाई देता है।

हालांकि, CLSA ने कहा कि उसने स्टॉक पर अपनी "अंडरपरफॉर्म" सिफारिश बनाए रखी है क्योंकि इसकी वैश्विक पैसिव इंडेक्स में शामिल होने की ताकत अब खत्म हो चुकी है और लार्सन एंड टुब्रो के थर्मल पावर उपकरण बाजार में हाल की एंट्री ने BHEL के बाजार पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। BHEL पर कवर रखने वाले 17 विश्लेषकों में से 10 ने स्टॉक पर "सेल" रेटिंग दी है, जिनके टारगेट ₹70 से लेकर ₹364 तक हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।