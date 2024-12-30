Brightcom Group के शेयर्स BSE और NSE पर दोबारा होने जा रहे हैं लिस्ट!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBrightcom Group के शेयर्स BSE और NSE पर दोबारा होने जा रहे हैं लिस्ट!

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 30, 2024 07:28 IST
Brightcom Group

Brightcom Group, जिनके शेयर लगभग 7 महीनों से नियमित ट्रेडिंग से निलंबित हैं। कंपनी ने इस बात की विस्तृत योजना साझा की है कि कंपनी के शेयरों को स्टॉक मार्केट में कैसे फिर से लिस्ट किया जाएगा। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि शेयर कब फिर से लिस्ट होंगे।

एक अलग एक्सचेंज फाइलिंग में ये वीकली अपडेट से अलग है, ब्राइटकॉम ग्रुप ने बताया कि उसने एक्सचेंज के जरिए निर्धारित सभी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम किया है।

कंपनी ने सभी लंबित तिमाहियों के लिए होल्डिंग पैटर्न को अपडेट किया है, सभी लंबित तिमाहियों के वित्तीय परिणाम भी घोषित किए गए हैं, साथ ही वित्तीय वर्ष 2023 की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए AGM भी इस साल नवम्बर में आयोजित की गई थी। NSE और BSE के जरिए अनुपालन में देरी के लिए लगाए गए जुर्माने भी पूरी तरह से चुकता किए गए हैं।

अब आगे क्या होगा?

एक्सचेंज सभी प्रस्तुत दस्तावेजों और फाइलिंग्स की जांच करेंगे ताकि कंप्लायंस सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, एक्सचेंज कंपनी की ऑपरेशन और नियामक तत्परता की पुष्टि करने के लिए एक साइट विजिट भी करेंगे, हालांकि इसके लिए कोई समयसीमा अभी तक नहीं दी गई है।

वेरिफिकेशन के बाद, एक्सचेंज एक सर्कुलर जारी करेगा जिसमें शेयरों के फिर से ट्रेडिंग शुरू होने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

वास्तविक रि-लिस्टिंग एक विशेष एक्सचेंज प्रक्रिया के बाद होगी।

रि-लिस्टिंग प्रक्रिया:

रि-लिस्टिंग विशेष प्री-ओपन सेशन के जरिए से होगी (जो एक्सचेंज नियमों के अनुसार होगा)।

प्री-ओपन सत्र सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच होगा और इसे तीन चरणों में विभाजित किया जाएगा। प्री-ओपन सत्र में केवल लिमिट आदेशों की अनुमति होगी। लिमिट ऑर्डर वह आदेश होते हैं जिसमें खरीद मूल्य की सीमा और बेचने की मूल्य की सीमा निर्धारित होती है या वह सीमा से बेहतर होते हैं।

ऑर्डर एंट्री सुबह 9 बजे से 9:45 बजे के बीच होगी, जहां निवेशक अपने लिमिट ऑर्डर को प्लेस, संशोधित या रद्द कर सकते हैं। ऑर्डर मिलान सुबह 9:45 बजे से 9:55 बजे के बीच होगा, जहां एक्सचेंज लिमिट ऑर्डर को मिलाकर ओपनिंग प्राइस तय करेंगे। इस अवधि के दौरान मूल्य खोज और ट्रेडिंग की पुष्टि होगी।

नियमित बाजार में डिस्कवर सुबह 9:55 बजे से 10 बजे के बीच होगा, जहां निर्धारित उद्घाटन वैल्यू को नियमित बाजार के संदर्भ मूल्य के रूप में माना जाएगा। नियमित ट्रेडिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी। प्राइस बैंड आधार मूल्य से 85% कम से 50% अधिक के बीच निर्धारित की जाएगी, जो कि सुरक्षा के रि-लिस्टिंग से पहले का आखिरी ट्रेड किया गया मूल्य होगा।

ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर वर्तमान में 'Z' समूह या ट्रेड-फॉर-ट्रेड श्रेणी में ट्रेड हो रहे हैं, जहां ट्रेडिंग सप्ताह के पहले दिन केवल 5% सर्किट लिमिट के साथ होती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 30, 2024