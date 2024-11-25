मौजूदा वक्त में Brightcom Group की कंपनी के शेयर नियमों की अनदेखी करने के चलते ट्रेडिंग से बाहर हैं। अब कंपनी की ओर नई जानकारी साझा की गई है। अपने वीकली अपडेट में ब्राइट कॉम ग्रुप ने बताया है कि कब से ट्रेडिंग सेशन वापस शुरू हो सकता है।

Brightcom Group ने जानकारी दी है कि ट्रेडिंग पर लगी रोक को वापस लेने की प्रक्रिया उस समय आगे बढ़ सकती है, जब वह 30 नवंबर 2024 यानि शनिवार को कंपनी अपने वित्तीय वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही के परिणाम घोषित करेगा। इससे पहले कहा गया था कि उसे विश्वास है कि BSE और NSE के जरिए उसका ट्रेडिंग का निलंबन 14 दिसंबर 2024 से काफी पहले" हटा लिया जाएगा।

वीकली अपडेट में यह भी उल्लेख किया गया कि समूह की अपील 4 दिसंबर को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में सुनी जाएगी। इस साल पहले, SAT ने ब्राइटकॉम ग्रुप की अपील को खारिज कर दिया था, जो कि मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के जरिए जारी आदेश के खिलाफ थी, जिसमें पूर्व चेयरमैन पीएस रेड्डी और CFO नारायण राजू को महत्वपूर्ण मैनेजमेंट पदों पर काबिज होने से रोका गया था। हाल की सुनवाई में एसेट इम्पेयरमेंट और प्रिफेरेंशियल इश्यू से संबंधित विशेष नियामक आदेशों पर चर्चा की गई थी, न कि व्यापक कम्प्लायंस या निलंबन वापसी प्रक्रिया पर।

ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने वीकली अपडेट में कहा है कि हमारा ध्यान इस पर है कि ट्रेडिंग फिर से जितना जल्दी हो सके शुरू हो। ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों का नियमित ट्रेडिंग अब पांच महीने से अधिक समय से निलंबित है, जिससे 6.5 लाख से अधिक छोटे निवेशक संकट में हैं। वो सिर्फ ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं और 'Z' ग्रुर के शेयरों में श्रेणीबद्ध होते हैं, जहां ट्रेडिंग सप्ताह के पहले दिन ही होता है।

ब्राइटकॉम ग्रुप ने हाल ही में अपनी वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित की, जहां उसने कहा कि सभी प्रस्ताव पारित किए गए थे और एक निवेशक कॉल भी आयोजित की, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एक्सचेंजों से साझा की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान, ब्राइटकॉम ग्रुप का रेवेन्यू ₹704 करोड़ से घटकर ₹1,367 करोड़ हो गया था, जो पिछले साल की समान तिमाही में था, लेकिन यह ₹453 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान ₹704 करोड़ हो गया था।

