सोलर ग्लास पर सरकार के एक फैसले से दौड़ गया Borosil

वित्त मंत्रालय द्वारा चीन और वियतनाम से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास के आयात पर अनंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद आज बोरोसिल रिन्यूएबल्स के शेयरों में 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली।

मल्टीबैगर स्टॉक ने पांच साल में 1094% रिटर्न और 10 साल में 4453% की बढ़त हासिल की है। बीएसई पर शेयर 532 रुपये पर खुला। फर्म का मार्केट कैप बढ़कर 7,193 करोड़ रुपये हो गया। यह शुल्क 4 दिसंबर से शुरू होकर छह महीने के लिए प्रभावी होगा, तथा सौर उद्योग में उपयोग किए जाने वाले सभी ग्लास उत्पादों पर लागू होगा।

advertisement

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अब 04 दिसंबर, 2024 की एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें चीन और वियतनाम से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास के आयात पर अनंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है।"

फाइलिंग में कहा गया है, "वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया गया अनंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क 04 दिसंबर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा (जब तक कि इसे पहले ही रद्द, संशोधित या प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है)।"



बोरोसिल रिन्यूएबल्स फोटोवोल्टिक पैनलों, फ्लैट प्लेट कलेक्टरों और ग्रीन हाउस में उपयोग के लिए लो आयरन टेक्सचर्ड सोलर ग्लास के निर्माण में लगी हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

