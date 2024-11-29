Bonus Share News: निवेशकों को फ्री में शेयर देने जा रही हैं कंपनियां

शेयर बाज़ार में लिस्टेड चुनिंदा कंपनियों के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी की ओर से बोनस शेयर का ऐलान हुआ है। आइये जानते हैं कि शुक्रवार यानि 29 नवंबर को कौन सी 3 कंपनियों के शेयर एक्स-डेट पर कारोबार करेंगे।

Easy Trip Planners

ट्रेवल कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस इश्यू की घोषणा की है। इस कॉरपोरेट एक्शन के लिए पात्र शेयरधारकों को तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट 28 नवंबर, 2024 निर्धारित की गई है। EaseMyTrip ने 19 मार्च, 2021 को 10-13% प्रीमियम के साथ शेयर बाज़ार में अपनी शुरुआत की। स्टॉक ने पिछले 2 सालों में लगातार निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में, स्टॉक मौजूदा स्तरों के आसपास बना हुआ है। साल-दर-साल आधार पर, स्टॉक में 19% की गिरावट आई है।

Raghav Productivity Enhancers

कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस इश्यू की घोषणा की है। इसका मतलब ये है कि शेयरधारकों को 10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक मौजूदा इक्विटी शेयर के लिए 10 रुपये फेस वैल्यू का 1 बोनस इक्विटी शेयर दिया जाएगा। अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी का कहना है कि उसने बोनस शेयरों के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट को मॉडिफाई करते हुए शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024 कर दिया है। पिछले 6 महीनों में शेयर ने 118 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। अगर 2 साल की बात करें तो ये स्टॉक 205 प्रतिशत भागा है। शेयरों का 3 और 5 साल का रिटर्न क्रमशः 330 प्रतिशत, और 2898 प्रतिशत रहा।

Spright Agro

बोनस इश्यू की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर शुक्रवार 29 नवंबर, 2024 को एक्स-डेट पर कारोबार करेंगे। बोनस शेयर 1:1 के रेश्यो में जारी किए जाएंगे। यानी 1 रुपये फेस वैल्यू शेयर के लिए 1 रुपये के फेस वैल्यू वाला 1 बोनस इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा। अगर कोई कंपनी 4:1 के रेश्यो में Bonus Share या Bonus Issue की घोषणा करती है, तो इसका मतलब है कि शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर एक शेयर के बदले चार शेयर मिलेंगे। पिछले पिछले एक महीने में शेयर 47 प्रतिशत ऊपर गए हैं। YTD आधार पर, शेयर में 193 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।