IGL Stock: फ्री में मिल रहा शेयर! कंपनी ने किया BONUS SHARE का एलान,रिकॉर्ड डेट से उठ गया पर्दा

Bonus Share: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (Indraprastha Gas Ltd) ने बोनस शेयर का एलान कर दिया है। कंपनी 1 शेयर पर 1 शेयर फ्री में दे रही है। बोनस शेयर को लेकर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का एलान कर दिया है। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

NEW DELHI,UPDATED: Jan 22, 2025 14:14 IST

Bonus Stock: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (Indraprastha Gas Ltd) ने हाल ही में बोनस शेयर का एलान किया। कंपनी ने बताया कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने बोनस शेयर पर मंजूरी दे दी है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड शेयरधारकों को 1:1 रेश्यो से बोनस शेयर दे रही है। इसका मतलब है कि शेयरधारकों को 1 शेयर पर 1 शेयर मिलेगा। आपको बता दें कि बोनस शेयर पर कोई चार्ज नहीं लगता है, यह बिल्कुल फ्री होता है। 

2 बजे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के शेयर 3.61 फीसदी गिरकर 381.45 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट की जानकारी दे दी है। नीचे इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 

कब है रिकॉर्ड डेट (IGL Bonus Share Record Date)

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बताया कि कंपनी के शेयर 31 जनवरी 2025 को एक्स-बोनस शेयर पर ट्रेड करेंगे। 31 जनवरी को तक जिन निवेशकों के डीमैट अकाउंट (Demat Account) में कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा। स्टॉक फाइलिंग एक्सचेंज के अनुसार 3 फरवरी 2025 को शेयरों का अलॉटमेंट होगा। शेयर अलॉटमेंट केवल योग्य निवेशकों को ही होगा।  

साल में 2 बार दिया डिविडेंड (IGL Dividend) 

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने निवेशकों को कई बार निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा दिया है। वर्ष 2024 में कंपनी के शेयर ने 2 बार लाभांश दिया है। कंपनी ने एक बार निवेशकों को 5 रुपये और दूसरे बार 5.50 रुपये का डिविडेंड दिया। कंपनी अक्सर निवेशकों को डिविडेंड देती है।   

कैसा है शेयर का प्रदर्शन? (IGL Stock Performance)

पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से कंपनी के शेयर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों में पांच सत्रों 7 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कई सालों से कंपनी के शेयरों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, एक साल में कंपनी के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया। IGL Share का 52 वीक हाई 570.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 306.50 रुपये है। IGL का मार्केट कैप 27,688.53 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
