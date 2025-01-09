एक साल में पैसा डबल करने वाले इस स्टॉक से जुड़ी बॉलीवुड आइकॉन करिश्मा कपूर

बॉलीवुड की आइकॉन करिश्मा कपूर को Modi Naturals Limited (MNL) के प्रमुख ब्रांड ओलीव (Oleev) का नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि Modi Naturals Limited शेयर बाजार में लिस्टेड है और इस शेयर ने एक साल में निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है।

ओलीव, जो कि कुकिंग ऑइल्स और पेस्टा का प्रमुख ब्रांड है, इस साझेदारी के जरिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और अपने परिवारों के लिए सही फैसले लेने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखता है। इस अभियान में करिश्मा कपूर को दिखाया गया है।

बिजनेस मॉडल

Modi Naturals Limited, एक प्रमुख भारतीय उपभोक्ता वस्त्र कंपनी है जो वेलनेस और खाद्य उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। यह खाने के तेल और स्वस्थ खाद्य पदार्थों के बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो चुकी है। ओलीव, ओलीव किचन और पिपो फूड्स जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के जरिए MNL ने FY2023-24 में लगभग ₹400 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया है। कंपनी की गुणवत्ता, इनोवेशन, उत्पाद भिन्नता और ब्रांड निर्माण पर निरंतर फोकस ने इसे रिटेल बाजार में अलग स्थान दिलाया है और ओलीव भारत में "गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑइल" ब्रांड के रूप में टॉप पर है। एक मजबूत पैन-इंडिया डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क और भारत में विश्व स्तरीय उत्पादों के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, MNL आने वाले वर्षों में तेज ग्रोथ के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी का इथेनॉल निर्माण में विविधीकरण, इसके सहायक कंपनी मोदी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए से सरकार के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के साथ मेल खाता है और इसके बाजार में उपस्थिति को और मजबूत करता है।

कंपनी का मार्केट कैप ₹600 करोड़ से अधिक है। इसके शेयरों ने ₹188 प्रति शेयर के 52 वीक लो के लेवल से 179% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों में 1,250 प्रतिशत का शानदार रिटर्न हासिल किया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 69.09 प्रतिशत है जबकि बाकी पब्लिक की है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।