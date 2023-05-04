

AC निर्माता Blue Star ने गुरुवार को शानदार नतीजों का ऐलान किया। कंपनी के PAT में 196% की बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 225 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में कंपनी ने एक साल पहले 76 करोड़ रुपये का PAT दर्ज किया था।

कंपनी के शानदार नतीजों के बाद कंपनी ने बोनस इश्यू को मंजूरी दी है। FY23 के लिए डिविडेंड पोस्ट बोनस 2 रुपये अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर 6 रुपये के रूप में संशोधित होगा।

कंपनी का कहना है कि उसने बाजार में अपनी हिस्सेदारी में सुधार किया, वाडा में डीप फ्रीजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और श्री सिटी में रूम एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू की जिससे कंपनी की आर एंड डी क्षमताओं में बढोतरी हुई। कंपनी का कहना है कि कोविड के बाद कंपनी ने अपने मार्केट शेयर में बढोतरी की है और Q1FY24 और FY24 के लिए कंपनी आशावादी है।

BSE पर कंपनी का शेयर 1,437.6 रुपये पर बंद हुआ।