Blue Star के शानदार नतीजे, बोनस का ऐलान

एसी निर्माता ब्लू स्टार ने गुरुवार को शानदार नतीजों का ऐलान किया। कंपनी के PAT में 196% की बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 225 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में कंपनी ने एक साल पहले 76 करोड़ रुपये का PAT दर्ज किया था।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 4, 2023 21:37 IST
AC निर्माता ब्लू स्टार ने गुरुवार को शानदार नतीजों का ऐलान किया।


AC निर्माता Blue Star  ने गुरुवार को शानदार नतीजों का ऐलान किया। कंपनी के PAT  में 196% की बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 225 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में कंपनी ने एक साल पहले 76 करोड़ रुपये का PAT दर्ज किया था।

PAT में 196% की बढ़ोतरी देखी गई।

कंपनी के शानदार नतीजों के बाद कंपनी ने बोनस इश्यू को मंजूरी दी है। FY23 के लिए डिविडेंड पोस्ट बोनस 2 रुपये अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर 6 रुपये के रूप में संशोधित होगा।

कंपनी का कहना है कि उसने बाजार में अपनी हिस्सेदारी में सुधार किया, वाडा में डीप फ्रीजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और श्री सिटी में रूम एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू की जिससे कंपनी की आर एंड डी क्षमताओं में बढोतरी हुई। कंपनी का कहना है कि कोविड के बाद कंपनी ने अपने मार्केट शेयर में बढोतरी की है और  Q1FY24 और FY24 के लिए कंपनी आशावादी है।

 

BSE पर कंपनी का शेयर 1,437.6 रुपये पर बंद हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
